Для чого заморожувати кефір: ви будете здивовані, що з цього вийде

Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати

Цей корисний лафгак згодиться для будь-якої господині - заморозити кефір дуже просто, а завдяки цьому можна приготувати багато смачненького та корисного.

Що буде, якщо заморозити кефір

З замороженого кефіру можна приготувати домашній сир, схожий на вершковий.

Як заморозити кефір

Заморожувати кефір потрібно в пакеті, або іншому упаковуванні, щоб без проблем витягнути заморожену масу.

Морозити кефір потрібно в морозильній камері не менш як добу.

Як розморозити кефір

Залишати розморожуватися найкраще на ніч.

Заморожений кефір треба витягнути з упаковування, покласти у в друшляк або сито на кілька шарів марлі. Це потрібно для того, щоб зібрати сироватку, яку також можна використати надалі, наприклад, у випічці.

Як використовувати масу із замороженого кефіру

Після розморожування, разом із сироваткою зникне зична для кефіру кислинка. Ми отримаємо смачний вершковий сир.

Його можна солити та перчити на смак, намазувати на хліб, робити бутерброди.

Таким сиром можна заправляти салати. Додати до нього оливкової олії, гірчиці, солі, перцю, перемішати та заправити будь-який салат.

Оскільки сир із замороженого кефіру схожий на сир Філадельфія, його можна використовувати для чизкейків, солодкої випічки тощо.

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