Для чого заморожувати кефір: ви будете здивовані, що з цього вийде

Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати
Цей корисний лафгак згодиться для будь-якої господині - заморозити кефір дуже просто, а завдяки цьому можна приготувати багато смачненького та корисного.
Що буде, якщо заморозити кефір
З замороженого кефіру можна приготувати домашній сир, схожий на вершковий.
Як заморозити кефір
- Заморожувати кефір потрібно в пакеті, або іншому упаковуванні, щоб без проблем витягнути заморожену масу.
- Морозити кефір потрібно в морозильній камері не менш як добу.
Як розморозити кефір
- Залишати розморожуватися найкраще на ніч.
- Заморожений кефір треба витягнути з упаковування, покласти у в друшляк або сито на кілька шарів марлі. Це потрібно для того, щоб зібрати сироватку, яку також можна використати надалі, наприклад, у випічці.
Як використовувати масу із замороженого кефіру
Після розморожування, разом із сироваткою зникне зична для кефіру кислинка. Ми отримаємо смачний вершковий сир.
- Його можна солити та перчити на смак, намазувати на хліб, робити бутерброди.
- Таким сиром можна заправляти салати. Додати до нього оливкової олії, гірчиці, солі, перцю, перемішати та заправити будь-який салат.
- Оскільки сир із замороженого кефіру схожий на сир Філадельфія, його можна використовувати для чизкейків, солодкої випічки тощо.
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