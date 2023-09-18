Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Для чого заморожувати кефір: ви будете здивовані, що з цього вийде

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1020
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Для чого заморожувати кефір: ви будете здивовані, що з цього вийде

Для чого заморожувати кефір

Навіщо заморожувати кефір та як його потім використовувати

Цей корисний лафгак згодиться для будь-якої господині - заморозити кефір дуже просто, а завдяки цьому можна приготувати багато смачненького та корисного. 

Що буде, якщо заморозити кефір

З замороженого кефіру можна приготувати домашній сир, схожий на вершковий.

Як заморозити кефір

  • Заморожувати кефір потрібно в пакеті, або іншому упаковуванні, щоб без проблем витягнути заморожену масу.
  • Морозити кефір потрібно в морозильній камері не менш як добу. 

Як розморозити кефір

  • Залишати розморожуватися найкраще на ніч.
  • Заморожений кефір треба витягнути з упаковування, покласти у в друшляк або сито на кілька шарів марлі. Це потрібно для того, щоб зібрати сироватку, яку також можна використати надалі, наприклад, у випічці.

Як використовувати масу із замороженого кефіру

Після розморожування, разом із сироваткою зникне зична для кефіру кислинка. Ми отримаємо смачний вершковий сир.

  • Його можна солити та перчити на смак, намазувати на хліб, робити бутерброди. 
  • Таким сиром можна заправляти салати. Додати до нього оливкової олії, гірчиці, солі, перцю, перемішати та заправити будь-який салат.
  • Оскільки сир із замороженого кефіру схожий  на сир Філадельфія, його можна використовувати для чизкейків, солодкої випічки тощо.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1020
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація