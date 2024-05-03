Для чого заощадливі українці натирають курячі яйця олією: про цю хитрість мало хто знає

Українці полюбляють їсти страви з яєць. Часом буває, що їх купують на запас. Тому і вигадують різні способи, як довше зберігати яйця.

І фарбичні, і домашні яйця мають свій термін придатності. Однак, заощадливі українці використовують одну хитрість, яка допоможе їх зберігатися свіжими довше.

Якщо вас цікавить, скільки часу можуть зберігатися яйця без холодильника, то фахівці стверджують, що за температури до +10 °C свіжі курячі яйця будуть лежати близько 3-4 тижнів. Якщо ж помістити їх до холодильника одразу після придбання, то вони будуть зберігатися до трьох місяців.

Звичайно, такий термін зберігання немаленький, але буває, що потрібно його подовжити. Саме в цьому і допоможе звичайна олія. Якщо натерти цим продуктом яйця перед тим, як помістити їх до холодильника, то на шкаралупі утвориться захисна плівка, тому вони довше залишатимуться свіжими.

Потрібно також пам'ятати про деякі важливі нюанси. Насамперед, яйця зберігаються окремо від інших продуктів харчування, особливо від тих, які відрізняються різким специфічним запахом.

Також різниться температура зберігання для яєць різного сорту:

дієтичні — від 0°C до +20°C;

столові — від 0°C до +2°C.

Пам'ятайте, що яйця, які ви хочете зберігати довше, не можна попередньо мити. Тому, якщо вам хочеться змити забруднення зі шкаралупи, знайте, що такі яйця слід вживати найпершими. Лежати вони не будуть.

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