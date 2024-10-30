Для України збільшився ризик ракетних обстрілів: астрологічний прогноз на листопад

Астрологи Анна та Олексій Суханови розповіли, як вплинуть зірки та планети на події в Україні.

У річній астрологічній карті України до 17 листопада 2024 року триватиме підперіод, пов'язаний з енергією Місяця. Це може порушити різні питання, пов'язані з водою.

Про це йдеться в астрологічному прогнозі для нашої країни від астрологів Анни та Олексія Суханових, який вони склали для УНІАН.

Астрологи зазначили, що енергія Місяця пов'язана з розслабленням і пасивністю. Але водночас Місяць може підштовхувати до дипломатії та мирних переговорів.

Втім зараз у знаку Зодіаку Місяця (Рак) перебуває планета Марс. Наявність войовничої планети свідчить про збільшення небезпеки для міст, локацій та споруд, які так чи інакше пов'язані із водою.

Після 17 листопада в річній карті України починається активніший і продуктивніший астрологічний підперіод, який триватиме аж до 8 грудня. Він пов'язаний із планетою Марс, яка перебуває у сфері прибутку. На думку астрологів, таке розташування небесних тіл сприятиме збільшенню та прискоренню надходження військової допомоги, додасть ініціативності на полі бою і, цілком ймовірно, дозволить Силам оборони України провести успішні воєнні операції. Водночас є й "зворотні бік" збільшення енергії Марса – для України на цей період збільшиться ймовірність ракетних обстрілів.

Суханови зазначили, що зміни відбуваються й в основній натальній карті України. До 18 листопада країна проживатиме підперіод Юпітер-Сонце-Сатурн, який буде пов'язаний із ресурсами. Можливо, що в цей період, як і у жовтні, в країні домінуватимуть теми викриття корупції та зловживань. У цей період також може посилюватись тиск влади на громадян та західних союзників на владу України.

Після 18 листопада в Україні почнеться підперіод Юпітер-Сонце-Меркурій, який триватиме до 30 грудня. Цей час, пов'язаний з енергією Меркурія, буде продуктивнішим для зовнішньої діяльності України. Меркурій сприятиме успіхам на полі бою, політичним домовленостям, а також вдалому розв'язанню різного роду питань, які потребують підтримки впливових людей, організацій та країн.

У підсумку астрологи наголошують, що друга половина листопада буде активнішою за першу, про що свідчать як річна, так і натальна карти України.

Водночас Суханови зауважили, що не прогнозують серйозної енергетичної кризи в Україні.

"Ситуація буде в межах норми. Це підтвердив жовтень, і є всі шанси, що в листопаді ситуація з електроенергією залишиться на тому ж рівні", – кажуть астрологи.

Нагадаємо, відомий астролог ошелешив прогнозом щодо закінчення війни в Україні. За прогнозом Володимира Бадіяна, це станеться несподівано.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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