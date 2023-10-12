Для загоєння мікротріщин на ногах та свіжості продуктів: 5 способів використання цукру

Як можна використовувати цукор у господарстві, для здоров'я та краси: 5 способів, про які ви не знали.

Цукор має безліч корисних властивостей, про які ми навіть не здогадувалися. Зазвичай його використовують у додавання страв та напоїв, але він прекрасний помічник у господарстві, чудово замінить засоби для виведення плям і стане заживляючим бальзамом для пошкоджень на шкірі. А ще цукор працює як консервант для збереження свіжості продуктів та квітів. Отже, розповідаємо, про які властивості цукру ви б ніколи не здогадалися.

Цукор як засіб для виведення плям

Перед пранням можна застосовувати цукор як плямовивідник. Для цього потрібно зробити пасту із цукру та води, таку суміш необхідно нанести на пляму та залишити на 5-10 хвилин. Цукор допоможе розчинитися плямі, що полегшить її виведення під час прання.

Цукор як консервант для продовження свіжості продуктів та квітів

Якщо ви дуже полюбляєте випічку, але під час зберігання вона часто черствіє, не біда, вам допоможе зберігати свіжість смаколиків цукор. Потрібно скласти печиво або булочки в контейнер, покласти туди кілька шматочків цукру і закрити ємність. Тоді випічка залишатиметься м’якою та свіжою упродовж кількох днів.

Також цукор – чудовий консервант для букетів із квітів. Щоб вони довше залишалися свіжими та гарними, потрібно у воду додати 3 ст. ложки цукру та 2 ст. ложки оцту. Зріжте стебла квітів під кутом та поставте у воду з цукром, таким чином ваш букет стоятиме довго і не зав’яне.

Цукор як скраб для обличчя

Це ідеальний пілінг для догляду за шкірою. А ще він недорогий та натуральний, тому ним можна користуватися навіть тим жінкам, яким трохи за 50. Він не подразнюватиме шкіру, як звичайні кислотні пілінги. Щоб приготувати такий скраб у домашніх умовах, потрібно 1 ст. ложку змішати з вашим засобом для вмивання чи олією. Потім м’якими масажними рухами помасуйте обличчя, цей скраб чудово впорається з омертвілими клітинами шкіри та очистить пори. Після такого пілінгу ваша шкіра стане ідеально гладенькою та сяятиме свіжістю.

Цукор для чищення рук

Суміш із олії та цукру використовують для того, аби відчистити з рук стійкі плями від фарби та моторного мастила. Також така суміш відмінно працює як скраб. Після такого пілінгу руки будуть чистими та гладенькими. Погодьтеся, такий спосіб миття рук значно корисніший та приємніший за хімічні засоби, якими доводиться відмивати стійкі плями чи бруд.

Пілінг для губ та тіла

Вже йшлося про те, як цукор чудово справляється із завданням скрабування шкіри обличчя та рук. Губи також не є вийнятком, тим паче, що косметичні бренди випускають багато таких скрабів на основі цукру. То навіщо платити більше, коли можна самостійно зробити такий косметичний засіб.

Для скрабування губ просто змочить палець водою, занурте його у кристалічний цукор та нанесіть на губи. Потім помасажуйте круговими рухами, часточки цукру видалять з губ суху шкіру і зроблять їх м’якенькими.

Для того, щоб приготувати пілінг для тіла, потрібно змішати 3 ст. ложки цукру та 2 ст. ложки оливкової олії. Отриманою сумішшю помасажуйте своє тіло, після чого шкіра стане м’якою та гладенькою.

Якщо бажаєте зробити пілінг для ніг, потрібно змішати цукор із м’ятною олією. Таким чином ви знімете ороговілі клітини на шкірі, також такий скраб прискорить загоєння мікротріщин на ногах та пом’якшить шкіру.

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