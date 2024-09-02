Для затишку в кожному домі: дизайнери назвали шість найкращих відтінків для інтер'єру

Зазвичай дизайнери називають затишними темні кольори, як у нас асоціюються з осіннім періодом. Вони надають оселі теплої атмосфери і природних тонів.

За словами експертів, щоб оновити інтер'єр кімнати, найпростіше, що ви можете зробити, – це перефарбувати стіни. Природно, що ми хочемо відчувати тепло й затишок в власному домі, адже проводимо тут найбільше свого часу. Тому дизайнери перерахували шість кольорів на осінь, які допоможуть зробити інтер'єр максимально приємним.

Землисто-коричневий

Протягом усього 2024 року зберігалася тенденція до коричневих стін. Залишається вона такою і восени. Це теплий відтінок кави, опалого листя і приємного на дотик пледу. Найчастіше його радять використовувати для оздоблення вітальні.

Темні сині кольори

Низка синіх відтінків вже була модною цього року. Але якщо ми говоримо саме про осінній період, то краще обирати темні кольори. Вони відповідають за відчуття затишку. Зокрема, дизайнери вважають, що потрібно звернути увагу на індиго, чирок чи звичайний темно-синій.

Пісочний відтінок

Це доволі глибокий, насичений, теплий відтінок жовтого, який просто ідеально підходить саме на осінь. Щоб отримати чарівний пісочний тон, спробуйте поєднати блідо-жовтий з вохрою.

Оливковий

За своєю суттю темно-зелений колір вважається найбільш заспокійливим, адже він тісно пов'язаний з природою. Найтрендовішим і найпопулярнішим вважається оливковий відтінок, який може стати основою інтер'єру в будь-якому стилі.

Цегляний тон

За словами дизайнера Патріка О'Донелла з компанії Farrow & Ball, червоний є дуже важливим кольором. І тут неважливо, чи використовуєте ви його як основний, чи лише для розставлення акцентів. Але особливої теплоти і приземленності дарує інтер'єру цегляний відтінок.

Блідо-рожевий

Постійними фаворитами дизайнерів залишаються саме рожеві та зелені кольори. У спальні або кухні ви можете спробувати використати блідо-рожевий, який не буде надто активним та яскравим, зате подарує теплі відчуття.

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