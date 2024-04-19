Для жінок 60+: названо найпопулярніші у світі омолоджувальні стрижки

Ці зачіски перейшли до розряду класичних, оскільки не виходять з моди вже багато років.

Коли, як не весною, омолодитися, оновити свій образ чи взагалі кардинально його змінити. Стилісти підібрали четвірку найпопулярніших у світі омолоджувальних стрижок, щоб кожна жінка у свої роки почувалася молодою та бездоганною. Розповідаємо, які варіанти топових зачісок підійдуть усім жінкам за 60.

Багатошаровий боб

Які омолоджувальні стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Це топова стрижка, яка надає волоссю неймовірної легкості та об’єму. Вона буде ідеальним варіантом для жінок за 60. Адже волосся у такому віці втрачає свою густоту і здорове сяяння, а багатошаровий боб на відмінно упорається з цією проблемою. До того ж, стрижка завжди тримає форму, не потребує укладання і гарно відростає. Тому вам не треба буде часто відвідувати свого майстра.

Каре

Які омолоджувальні стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Вічна еталонна класика, яка ніколи не вийде з моди. Всі жінки світу надають перевагу цій зачісці, і ось чому. Вона створює досконалий і розкішний образ, омолоджує і надає будь-якій жінці впевненості в собі. Стрижка підходить до всіх типів обличчя і будь-якої структури волосся, не потребує укладання і гарно тримає форму.

Коротка стрижка з легкою бахромою

Які омолоджувальні стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Така стрижка здатна омолодити відразу на 15 років, тому буде ідеальним вибором для жінок за 60. Легка бахрома додає образу легкості, свіжості та грайливості. Кожна жінка із такою об’ємною стрижкою почуватиметься впевненою у собі і неймовірно прекрасною.

Асиметрична коротка стрижка з чубчиком

Які омолоджувальні стрижки для жінок 60+ / Фото: pixabay.com

Ця зачіска для впевнених та рішучих жінок, які хочуть кардинально змінити свій образ. Стрижка омолоджує, надає слабкому волоссю додаткового об’єму та здорового сяяння, не потребує укладання. Асиметричний чубчик приховає вікові зміни на шкірі, увиразнить образ і прибере зайвий об’єм у нижній частині обличчя.

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