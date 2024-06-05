Щоб заощадити на світлі: як зменшити витрати під час роботи бойлера

Бойлер забезпечує нас гарячою водою цілий рік, але для його роботи потрібна електрика. Зі збільшенням вартості електроенергії в українців виникає запитання: чи можна якось економити з бойлером?

Чи потрібно вимикати бойлер на ніч

Якщо у вас стоїть бак великого об'єму, тоді вимкнення водонагрівача на ніч дійсно допоможе заощадити електроенергію. Давайте розглянемо простий приклад, є сім'я з трьох людей та бойлер на 120 літрів. Після миття посуду чи прийняття душу приладу потрібно 4-5 годин, щоб знову нагрітися. Після цього його можна вимкнути на цілу ніч. Таким чином, можливо заощадити близько 10-15% електроенергії.

Як часто вимикати пристрій? Щоб заощадити кілька кіловат робити це потрібно щовечора. Однак, якщо у вас невеликий об'єм бойлера або ви встановили низьку температуру його нагрівання, втручатися у роботу техніки немає сенсу.

Важливо також те, яка температура повітря у тому приміщенні, де встановлено бойлер. Якщо кімната опалюється, тоді навіть взимку втрата тепла буде мінімальною — за 12 годин близько 7 градусів. Справа в тому, що виробники використовують під час виготовлення сучасних приладів пінополіуретан для ізоляції корпусу.

Як економити електроенергію без вимикання бойлера

Необов'язково займатися постійними відключеннями приладу. Якщо ви ще тільки думаєте про встановлення бойлера, слід звернути увагу на такі моменти.

Оптимальне місце встановлення водонагрівача

Зважати потрібно саме на дальність розміщення бойлера від точки забирання води. Додаткова довжина труб буде "красти" тепло. Тільки уявіть собі: ви відкручуєте кран, з бака йде гаряча вода і починає штовхати перед собою холодну. На кожен метр труби ви будете втрачати приблизно 0,2 літра окропу. Стільки ж рідини втрачається під час закриття змішувача, адже гаряча вода залишається в трубах і згодом остигає.

Розмістіть прилад ближче до ванної кімнати чи раковини на кухні (в залежності від того, навіщо ви його встановлюєте). Якщо вам хочеться додатково заощадити, утепліть фітинги і труби. На них можна надягнути чохли з поліуретану.

Увімкніть економний режим водонагрівача

Якщо вранці ви очікуєте отримати гарячу воду, вимикати бойлер на ніч не варто. Краще встановити економічний режим (часто позначається буквою "Е"). Цей режим нагріває воду до 55 градусів.

Так ви економите не на нагріванні води, а на обслуговуванні самої техніки. Завдяки температурному режиму в 55 градусів на стінках накип утворюється значно повільніше.

Відомо, що солі магнію та кальцію відкладаються на елементі нагрівання, згодом перетворюються на товсту кірку, яка заважає проводити тепло. Час нагрівання значно збільшується, витрачається більше електроенергії, а на виході вода йде ледь тепла.

Фахівці рекомендують проводити очищення бойлера хоча б раз на рік.

Що таке таймер на бойлер і як він працює

В інтерв'ю "Українському радіо" очільник Асоціації енергоаудиторів України Вадим Литвин пояснив, що для економії електроенергії можна використовувати таймери на бойлер.

Справа в тому, що водонагрівачі не постійно "їдять" світло. Вони нагрівають певну кількість води і зупиняються. А коли зранку чи ввечері людина йде в душ, вода знову охолоджується і бойлер вмикається.

Таймери допомагають не перевантажувати енергосистему і навіть трохи зменшити рахунки за світло. Тоді в пікові період бойлер просто не буде вмикатися. На ньому можна налаштувати час вмикання так, щоб нагрівання починалося тільки тоді, коли користувачеві потрібен великий обсяг води. Наприклад, лише ввечері чи вночі (якщо ви приймаєте душ вранці). Тоді в проміжках вода залишатиметься теплою, але кожне миття рук не призводитиме до увімкнення приладу.

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