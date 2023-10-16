Дмитрівська батьківська субота 2023 року: коли будемо поминати покійних родичів та воїнів

Дмитрівська батьківська субота — важливий поминальний день, коли віряни вшановують в храмах покійних родичів та воїнів, які загинули за Батьківщину. Справа в тому, що Димитрій Солунський — святий, на честь якого і відбувається поминальна субота — вважається покровителем військових.

Дмитрівська батьківська поминальна субота 2023: дата

Фіксованої дати немає, адже це завжди найближча субота напередодні дня вшанування пам'яті Димитрія Солунського. Раніше цей день припадав на 8 листопада, але після переходу ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар дата змістилася на 13 днів — 26 жовтня (це четвер). Відповідно, 2023 року Дмитрівська батьківська субота буде 21 жовтня.

Що потрібно робити в батьківську суботу: як і чим поминати покійників

Напередодні Дмитрівської батьківської суботи, у п'ятницю, в храмах проводяться поминальні панахиди та літургії. В суботу віряни також йдуть до церкви, відстоюють службу і ставлять свічку за упокій. До церкви прийнято нести поминальні продукти (печиво, хліб, цукерки, фрукти). Після служби їх зазвичай роздають нужденним. Якщо відвідати храм немає можливості, можете помолитися за упокій покійників вдома. Віряни просять про прощення їхніх гріхів, адже не всі мають можливіть відмолити їх за життя. Пам'ятайте, що щира молитва допомагає душі віднайти спокій в загробному світі.

На Дмитрівську суботу після служби відвідують могили родичів, прибирають там, ставлять запалені свічки та моляться. Прийшовши додому, влаштовують поминальний обід, на якому збирається вся родина. Вважається, що за столом потрібно залишити місце також і для покійників, тому для них навіть ставлять окремі тарілки. Зі страв на столі можуть стояти: кутя, пироги, млинці, м'ясо.

Батьківська поминальна субота 2023 року: картинки

Дмитрівська батьківська субота: картинки / Фото: ТСН.ua

Дмитрівська батьківська субота: картинки / Фото: ТСН.ua