Дні сили в вересні 2023 року: коли шукати енергію та натхнення

Кожен з нас в метушні повсякденного життя шукає моменти, коли можна отримати натхнення, енергію та підтримку. Згідно з езотериками, в вересні 2023 року у нас буде п'ять сприятливих днів.

Це періоди, коли всесвіт дарує свою позитивну енергетику. Чому ці дні такі особливі? Вони розкривають сприятливі аспекти природи.

4 вересня — Венера виходить з ретроградності

Коли планета Венера перебуває у ретроградному стані, вона може сильно впливати на наше здоров'я, самопочуття, стосунки. Езотерики вважають, що в такі періоди між людьми можуть виникати непорозуміння, проблеми зі здоров'ям, складнощі у любовних справах. Проте 4 вересня Венера вийде з ретроградності і це принесе відчутне полегшення та можливість отримати сили для нових звершень. Цей день сприяє звільненню від негативних емоцій та недуг, а також може закінчитися романтичними переживаннями чи приємними емоціями.

9 вересня — дзеркальна дата

Ця дзеркальна дата осені дає можливість закінчити всі справи, що були розпочаті раніше, навіть ті, які раніше здавалися нездійсненними мріями. День повний позитивної енергії, дарує сили і мотивацію для досягення важливих цілей. Якщо до цього дня ми стикалися з труднощами, не могли знайти шлях до правильного результату, то 9 вересня надасть натхнення рухатися далі.

15 вересня — вихід Меркурія з ретроградності

Коли будуть сприятливі дні у вересні 2023 року / Фото: pixabay.com

Меркурій називають планетою фінансів і спілкування. Тому, коли він перебуває в ретроградному стані, люди можуть відчувати труднощі в спілкуванні з оточуючими та навіть стикатися з фінансовими проблемами. 15 вересня Меркурій виходить з ретроградності, тому справи підуть вгору. Цей період стане часом, коли відновлюються зв'язки, знаходиться спільна мова, покращуються ситуації на роботі і у фінансах. А ще день принесе натхнення, щоб розпочати нову справу або придумати план розвитку.

19 вересня — Сонце у протистоянні з Нептуном

Цей день чудово підходить для нових починань. Планета Нептун допомагає відкрити все позитивне і хороше в собі, надає сили для позбавлення від поганих звичок. Але енергія Нептуна діє м'яко, ненав'язливо, тому долати труднощі та змінювати себе на краще набагато легше.

23 вересня — осіннє рівнодення

Осіннє рівнодення приносить позитивну енергетику та баланс в життя. Цього дня Сонце та Місяць перебувають у повній гармонії, а тому наповнюють навколишній простір любов'ю і теплом. 23 вересня езотерики вважають ідеальним часом для очищення від негативних думок. Обов'язково відпустіть старі образи і упередженості, щоб налаштуватися на позитивне сприяняття світу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: