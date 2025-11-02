- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 112
- Час на прочитання
- 2 хв
До 10 листопада киньте під фруктові дерева ось це — і навесні не буде ні парші, ні морозобоїн
Природна профілактика восени завжди краща, ніж весняне лікування. А наступного сезону ваш сад віддячать вам здоровим листям і щедрим урожаєм без парші й пошкоджень.
Осінь — найкращий час подбати про здоров’я вашого саду. Саме зараз дерева готуються до зими, накопичують поживні речовини й потребують особливого захисту. Досвідчені садівники радять до 10 листопада внести під фруктові дерева одну просту суміш, щоб навесні не мати клопоту з паршею, морозобоїнами та шкідниками. Цей метод природний, безпечний, надзвичайно ефективний і перевірений поколіннями.
Що треба внести зараз під дерева, щоб наступного сезону не було парші, морозобоїн та гнилі
До середини листопада, поки ще не промерз ґрунт, під кожне дерево потрібно внести деревну золу, змішану з сухою глиною і перегноєм. Саме ця суміш створює природний захисний бар’єр і живить коріння.
Склад суміші:
1 літрова банка деревної золи;
2-3 лопати перегною або компосту;
1 склянка глини (за бажанням);
1 відро сухої землі.
Добре перемішайте всі компоненти й розсипте суміш по колу під кроною дерева, відступаючи 20–30 см від стовбура. Потім злегка перекопайте або замульчуйте.
Як працює цей метод підживлення
Деревна зола — природне джерело калію, фосфору та кальцію. Вона знезаражує ґрунт, нейтралізує кислотність і знищує спори грибків, у тому числі збудників парші.
Перегній забезпечує дерева поживними речовинами, які вони використають навесні для активного росту й цвітіння.
Глина утримує вологу в зоні коріння, що допомагає уникнути морозобоїн і пересихання кори взимку.
Таке підживлення одночасно підживлює, захищає і лікує сад.