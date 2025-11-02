Чим підживити дерева восени, щоб не було парші / © Freepik

Осінь — найкращий час подбати про здоров’я вашого саду. Саме зараз дерева готуються до зими, накопичують поживні речовини й потребують особливого захисту. Досвідчені садівники радять до 10 листопада внести під фруктові дерева одну просту суміш, щоб навесні не мати клопоту з паршею, морозобоїнами та шкідниками. Цей метод природний, безпечний, надзвичайно ефективний і перевірений поколіннями.

Що треба внести зараз під дерева, щоб наступного сезону не було парші, морозобоїн та гнилі

До середини листопада, поки ще не промерз ґрунт, під кожне дерево потрібно внести деревну золу, змішану з сухою глиною і перегноєм. Саме ця суміш створює природний захисний бар’єр і живить коріння.

Склад суміші:

1 літрова банка деревної золи;

2-3 лопати перегною або компосту;

1 склянка глини (за бажанням);

1 відро сухої землі.

Добре перемішайте всі компоненти й розсипте суміш по колу під кроною дерева, відступаючи 20–30 см від стовбура. Потім злегка перекопайте або замульчуйте.

Як працює цей метод підживлення