Чим підживити цибулю у липні / © Pixabay

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Якщо хочете мати багатий урожай великої цибулі, її треба правильно підживити. І, головне, зробити це в першій половині липня. Саме в цей період цибуля активно наливається, формуючи соковиті головки зі щільним лушпинням. Розповідаємо, чим підживити цибулю до 12 липня, щоб виросла великою, соковитою і довго зберігалася.

Чому важливо підживлювати цибулю саме в липні

Багато городників скаржаться, що цибуля виростає дрібною, швидко сохне чи гниє. А причиною таких проблем є неправильне підживлення чи взагалі його відсутність в середині літа. Тому вкрай важливо не пропускати літнього удобрення грядки. Адже у першій декаді липня в цибулі настає фаза активного росту головки. Від того, наскільки правильно ви її підживите, залежить:

розмір і соковитість цибулини;

насичений смак та аромат;

щільність верхніх шарів — ключ до довготривалого зберігання.

Чим підживити цибулю в липні, щоб отримати зі своєї грядки великий урожай

Експерти рекомендують використовувати сульфат калію — це просте і доступне добриво, яке ідеально підходить для липневого підживлення. У його складі одразу три необхідні елементи:

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Калій (50%) стимулює відтік поживних речовин із листя до головки.

Сірка (18%) покращує смак та сприяє утворенню щільного лушпиння.

Магній (3%) підтримує фотосинтез і зберігає зелень пера на довше.

Як правильно приготувати розчин для підживлення цибулі

Візьміть 10 грамів сульфату калію, це одна чайна ложка з гіркою. Розчиніть у 10 літрах води. Попередньо полийте грядку водою. Полийте добривом цибулю під корінь.

Завдяки цьому підживленню зелене пір’я віддасть цибулині максимум накопичених мікроелементів, і вона швидко набере масу, стане соковитою і довго зберігатиметься.