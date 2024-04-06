До чого падають чи гаснуть свічки у церкві: що про це кажуть народні прикмети

Часто люди приходять до церкви, щоб поставити свічку за упокій, здоров'я, для допомоги собі чи рідним. Трапляється, що свічка одразу падає чи гасне. Що це означає за народними прикметами?

Коли таке стається, людина, яка поставила свічку, часто почувається ніяково. А ще боїться, що це може означати щось погане. Чи дійсно це так? Що кажуть народні прикмети про свічку, яка впала чи згасла в церкві?

До чого падають свічки

За народними прикметами свічка, яка впала, може вказувати на майбутні неприємні події чи новини від близьких людей. Але варто звернути увагу на те, що часто свічка падає з рук людини. Це не означає нічого поганого. Народні прикмети пов'язані лише з тими свічками, які ви вже запалили і поставили.

Якщо запалена свічка впала у вас вдома, за повір'ями, ви можете дізнатися якусь несподівану новину. При цьому вона не обов'язково повинна бути поганою.

За прикметами, якщо свічка впала з рук молодої дівчини, яка ще не вийшла заміж, то це означає її швидкі заручини.

Що означає, якщо запалена у церкві свічка згасла

Тут все залежить від того, навіщо ви ставили свічку. Якщо вона ставилася за упокій, то за народними прикметами, це може означати, що покійник помер з кривдою на конкретну людину. Якщо згасла свічка, поставлена за здоров'я, — життя близького родича може обірватися або у рідних будуть проблеми зі здоров'ям.

Коли згасла свічка за упокій, повір'я говорять, потрібно щиро попросити вибачення у покійника, а потім тричі прочитати молитву за упокій. Після цього знову ставите свічку. Коли згасла свічка за здоров'я, обов'язково простіть всіх своїх кривдників, попросіть Господа подарувати міцне здоров'я та потім знову поставте свічку.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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