До якого лікаря звертатися для подовження лікарняного після стаціонару

Лікарняний

Реклама

Коли звертатися за лікарняним після виписування

Процес відновлення працездатності після госпіталізації потребує чіткого дотримання термінів та юридичних процедур. Головне правило для пацієнта: після виписки з лікарні необхідно звернутися до лікаря без пропускання днів. Найкраще зробити це якнайшвидше — у день виписування або наступної доби.

Окрім термінів, критичне значення має те, до якого саме фахівця звертається пацієнт для подальшого спостереження.

Нове законодавство та персональна відповідальність

Від 2026 року в Україні діють оновлені правила формування листків непрацездатності. Вони базуються на:

Реклама

Законі України №4683 від 01.04.2026;

Наказі МОЗ України №1066.

Ці зміни запровадили посилений контроль за кожним медичним висновком. Тепер лікар, який формує документ, несе персональну відповідальність за обґрунтованість вашої непрацездатності.

Саме тому рішення про продовження лікарняного тепер має приймати той фахівець, який безпосередньо лікує ваше захворювання на амбулаторному етапі.

До кого звертатися для подовження лікарняного

Лише лікар відповідного профілю може якісно вести пацієнта після стаціонару, оскільки він:

Об’єктивно оцінює ваш стан у порівнянні з тим, що був до госпіталізації.

Бачить реальну динаміку одужання.

Визначає подальшу тактику лікування та реабілітації.

Встановлює точний та обґрунтований термін непрацездатності.

До кого звертатися (приклади):

Реклама

після інсульту — до невролога;

після інфаркту — до кардіолога;

після перелому чи травми — до ортопеда-травматолога;

за інших захворювань — до фахівця відповідного профілю.

Порядок отримання електронних направлень

Для звернення до профільного фахівця в амбулаторних умовах пацієнту може знадобитися електронне направлення. Щоб уникнути затримок у лікуванні, це питання варто уточнити ще під час перебування у стаціонарі або безпосередньо в день виписування.

Електронне направлення може бути сформоване:

Лікарем, який направляв на госпіталізацію — якщо йдеться про продовження одного лікувального епізоду.

Лікарем стаціонару під час виписки — якщо пацієнту рекомендовано подальше спеціалізоване лікування або амбулаторне спостереження.

Лікарем первинної медичної допомоги — за наявності відповідної потреби.

Дотримання цих правил гарантує пацієнтам безперервність процесу лікування та належне оформлення медичних документів, не залишаючи їх сам на сам із питаннями реабілітації.

Новини партнерів