До кипіння чи після: коли потрібно додавати лавровий лист в пельмені і навіщо він потрібен

Лавровий лист у багатьох асоціюється саме з приготуванням супів. Але його можна додавати і в інші страви. Зокрема, пельмені.

За допомогою цієї спеції можна значно покращити смак страви, зробити його більш яскравим. Однак, можна і припуститися помилки. Адже, якщо додати забагато лаврового листа, то він затьмарить весь аромат пельменів.

Щоб цього не сталося, потрібно знати, скільки лаврових листів кидати в пельмені і коли це краще робити.

Багато кулінарів сперечається, коли потрібно додавати лавровий лист в пельмені. Але це справа смаку. Якщо ви не хочете, щоб смак страви вийшов надто пряним, краще робити це вже після того, як закипіла вода.

Потім обов'язково зменшіть вогонь, закрийте каструлю кришкою і варіть до повного приготування пельменів.

Деякі кухарі навіть радять залишити після приготування страву під закритою кришкою на декілька хвилин. Мовляв, так аромат приправи буде яскравішим. Додатково, так ви точно позбудетесь неприємної гіркоти, яка часто з'являється після додавання лаврового листа.

Скільки лаврових листів кидати в пельмені? На 500 г замороженого продукту візьміть 1,5 літрів води. Можете взяти і більше, щоб пельмені точно не злипнулися.

Доведіть воду до закипання, киньте пельмені, тоді додайте 2-3 лаврових листа, 2-3 горошини перцю, 1-1,5 чайної ложки солі або спеціальних спецій до пельменів, які можна знайти в магазинах. Не забудьте додати 1 столову ложку олії, щоб пельмені не злиплися під час варіння. Перші хвилини перемішуйте страву.

Знову дочекайтеся кипіння, накрийте кришкою і варіть 5-7 хвилин на мінімальному вогні. У тарілку до пельменів краще покласти шматок вершкового масла. Смачного!

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