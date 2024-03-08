До них так і "липнуть гроші": чоловічі імена, які притягують успіх та багатство

Володарі цих імен притягують усе, що забажають та стають лідерами у житті.

Є чоловіки, які завжди опиняються у правильному місці в потрібний час, їх переслідує вдача у будь-яких починаннях, а від грошей аж кишеня не сходиться. А що, якщо справа в імені? Так, саме кожне ім'я наділене своєю енергією і несе певний код. З-поміж інших є ті, власникам яких завжди усміхається доля.

Про те, до яких чоловіків "липнуть" успіх та гроші та яке ім'я обрати хлопчику, щоб його спіткало успішне майбутнє - читайте далі.

Які чоловічі імена притягують гроші

Володимир

Це давнє ім'я первісно було язичницьким. До списку християнських його внесли не випадково - йдеться саме про хрестителя Київської Русі князя Володимира, якого церква оголосила святим. Відтак воно наділене особливою потужною енергією, яка допоможе притягнути чоловіку практично усе, що він забажає.

Зі старослов’янської мови його перекладають як "володар світу". Власники цих імен, як правило, рішучі та спокійні чоловіки. Вони не бояться складнх ситуацій та завжди готові знайти вихід із найглибшої кризи. Також чоловіки з цим іменем володіють такою унікальною здатністю, як ухвалюння безпомилкових рішень. Володимири часто стають лідерами та обіймають керівні посади.

Віктор

До нас це ім’я прийшло із Візантії і швидко стало одним з найпопулярніших. Не випадково ім’я Віктор означає "переможець". Ще про таких кажуть: "Народився у сорочці". Попри запальний характер та бажання домогтися свого, ці чоловіки завжди чуйні, терпеливі та проявляють емпатію.

Чоловіків, яких назвали цим іменем, також асоціюють із "феніксом" - птахом, який завжди повстає з попелу. Такій людині не стануть на заваді ні мінливості долі, ні жодні інші складнощі.

Олександр

Ім'я Олександр давньогорецького походження, яке означає "захисник". Ще з юного віку чоловіки наділені цим іменем проявлюють неабиякі лідерські якості. Серед основних їхніх навичок - вміння переконувати. Також Олександри - чудові оратори, які змушують люди слухати та йти за ними. Усі ці таланти допомагають власникам грецького імені ставати упішними у будь-якій сфері, за яку б вони не бралися.

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Для таких чоловіків робота є чи не найважливішим у житті. Вони старанно підходять до виконання своїх обов'язків. При цьому, Олександри також не забувають про сім'ю та родинний затишок.

Іван

Це давноьоіудейське ім'я, що означає "подарунок Божий" або "помилуваний Богом". Тож не дивно, що володарів цього імені усе життя супродовджує янгол-охоронець.

Такі чоловіки зазвичай чесні та послідовні у своїх справах. Розважливість допомогає Іванам ухвалювати правильні рішення у житті, що призводять до щастя, сімейного затишку та багатства. Щодо останнього - чоловіки, які носять це ім'я, можуть досягнути найвищих висот у житті.

Микола

"Переможець народів" - так кажуть про давньогрецьке ім'я Ніколас, що українською - Микола. Їм притаманні витримка та самоволодіння. Непохитність у думках, а згодом - вчинках, допомагають стати успішними людьми у бізнесі і не лише.

Чоловічі імена для успішних людей: список

Утім, вищеназвані імена делакі далеко не повний список тих, що приречені на багатсво та гроші. Якщо ви хочете подарувати своїй дитині квиток у щасливе та успіше майбутнє - також сміливо називайте немовлят наступними іменами:

Борис

Олексій

Роман

Він наполегливий у своїй жадобі знань. Хлопчик з маленького віку ставиться до доручень дуже серйозно. Якщо він обіцяв щось зробити, то він вже точно постарається.

Кирило

Костянтин

Дмитро

В імені Дмитро давньогрецьке походження. У пантеоні Древньої Греції була богиня землі Деметра, одна з найсильніших в ієрархії божеств. Слово "Дмитро" в перекладі означає "що перебуває під заступництвом Деметри".

Сергій

Руслан

Артем

Ігор.

В залежності від впливу на нього середовища, самолюбство Ігоря може бути як рушійною силою, так і деструктивною складовою його особистості.

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