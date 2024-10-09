До нового року зберете не один урожай: як вирощувати овочі та зелень на підвіконні

Вирощувати овочі та зелень у квартирі можна на підвіконні або на лоджії, якщо вона у вас утеплена і температура там не опускається нижче 17 градусів. Розповідаємо, які городні культури можна посіяти восени, щоб вони до нового року дали не один урожай.

Що можна посадити восени на підвіконні: поради досвідчених господарів

Зелена цибуля. Це найшвидша у дозріванні зелень, тому її варто обов’язково посадити на своєму підвіконні. Посадковий матеріал можна брати будь-який, головне, щоб цибулини були досить великими. Тоді зеленого пір’я буде багато. Вирощувати цибулю можна у ящиках, горщиках чи іншій тарі, яка поміщатиметься на підвіконні. Для посадки можна брати як ґрунт, так і ємності з водою. Однак, треба знати, що у воді цибуля підгниватиме, тому від неї йтиме не дуже приємний аромат. Цибуля росте досить швидко, тому до зими ви вже встигнете зібрати не один урожай соковитого пір’я.

Це найшвидша у дозріванні зелень, тому її варто обов’язково посадити на своєму підвіконні. Посадковий матеріал можна брати будь-який, головне, щоб цибулини були досить великими. Тоді зеленого пір’я буде багато. Вирощувати цибулю можна у ящиках, горщиках чи іншій тарі, яка поміщатиметься на підвіконні. Для посадки можна брати як ґрунт, так і ємності з водою. Однак, треба знати, що у воді цибуля підгниватиме, тому від неї йтиме не дуже приємний аромат. Цибуля росте досить швидко, тому до зими ви вже встигнете зібрати не один урожай соковитого пір’я. Огірки. Якщо посіяти огірки восени, то можна у грудні вже насолоджуватися хрумкими плодами зі свого підвіконня. Для вирощування у приміщенні підходять гібридні сорти. Перед посадкою варто замочити насіння, тоді воно швидше проросте. Виберіть добре освітлене місце, де не буде протягів, температура має бути від 20 до 24 градусів. Ґрунт необхідно регулярно підгодовувати, тоді огірки швидше зацвітуть та сформують зав’язь.

Якщо посіяти огірки восени, то можна у грудні вже насолоджуватися хрумкими плодами зі свого підвіконня. Для вирощування у приміщенні підходять гібридні сорти. Перед посадкою варто замочити насіння, тоді воно швидше проросте. Виберіть добре освітлене місце, де не буде протягів, температура має бути від 20 до 24 градусів. Ґрунт необхідно регулярно підгодовувати, тоді огірки швидше зацвітуть та сформують зав’язь. Помідори "черрі". Для вирощування на підвіконні найкраще підходять карликові сорти помідорів. Треба підготувати субстрат для овочевої розсади, проростити насіння у невеликих ємностях. А через місяць пересадити розсаду помідорів у горщики на 3-5 літрів. Поставте їх на освітлене підвіконня, де немає протягів. Помідори треба регулярно поливати й обприскувати. Раз на два тижні обов’язково підживлюйте розсаду.

Для вирощування на підвіконні найкраще підходять карликові сорти помідорів. Треба підготувати субстрат для овочевої розсади, проростити насіння у невеликих ємностях. А через місяць пересадити розсаду помідорів у горщики на 3-5 літрів. Поставте їх на освітлене підвіконня, де немає протягів. Помідори треба регулярно поливати й обприскувати. Раз на два тижні обов’язково підживлюйте розсаду. Крес-салат. Якщо у вас немає часу доглядати за овочами, тоді можна виростити на підвіконні крес-салат. Ця культура не лише вкрай смачна, а ще дуже корисна для імунітету, кишківника та серцево-судинної системи. Крес-салат абсолютно невибагливий у догляді, він не любить, коли багато тепла. Рослина лише потребує достатнього зволоження та прорідження у разі потреби. Щоб свіжий салат завжди був на вашому столі, його можна потроху підсівати.

Якщо у вас немає часу доглядати за овочами, тоді можна виростити на підвіконні крес-салат. Ця культура не лише вкрай смачна, а ще дуже корисна для імунітету, кишківника та серцево-судинної системи. Крес-салат абсолютно невибагливий у догляді, він не любить, коли багато тепла. Рослина лише потребує достатнього зволоження та прорідження у разі потреби. Щоб свіжий салат завжди був на вашому столі, його можна потроху підсівати. Кріп та петрушка. Так, можливо це не найшвидші культури у дозріванні, але не кожна господиня може обійтися без соковитої запашної зелені. Тим паче, взимку ціни на овочі та зелень стрімко зростають. Тому якщо є місце на підвіконні, то кріп та петрушка неодмінно мають там бути. Для росту зелені потрібно 6-8 тижнів, поживний ґрунт та гарне зволоження. У похмурі дні біля ящиків чи горщиків із зеленню можна ставити лампу, бо кріп любить освітлення.

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