З часом їжі на сковорідці може пригорати / © Фото з відкритих джерел

Сковорода пригорає через пошкодження антипригарного покриття, смаження на холодній поверхні або недостатню кількість олії.

Однак не варто поспішати викидати сковорідку, адже вирішити проблему можна за допомогою простого лайфгаку.

Як зробити, щоб не пригорала сковорода

Вибір якісного посуду: інвестуйте в сковороду з міцним і якісним антипригарним покриттям

Регулярна зміна масла: використовуйте достатню кількість олії та регулярно міняйте її, щоб запобігти пригоранню

Регулювання температури: готуйте на середньому або низькому вогні, уникаючи перегріву

Попередня прогрівання: прогрійте сковороду перед додаванням продуктів, щоб рівномірно розподіляти тепло

Використання додаткового жиру: додайте трохи олії або вершкового масла, щоб запобігти пригоранню.

Щоб їжа не прилипала до сковороди, потрібно її попередньо прожарити з сіллю.

Зробити це досить просто:

Спочатку поверхню сковороди необхідно знежирити. Для цього можна просто промити посуд м’якою губкою з миючим засобом

Далі сковороду ставлять на плиту і нагрівають

Потім вже на гарячу поверхню потрібно висипати кілька ложок солі, щоб повністю покрити сковороду всередині

Далі зменшується вогонь, а сіль періодично помішується

Після прожарювання сіль краще висипати до якоїсь місткості, взяти паперовий рушник і добре витерти поверхню сковорідки

Далі влити трохи соняшникової олії і натерти нею сковорідку за допомогою чистого паперового рушника. Потім посуд поставити на вогонь і добре прогріти. Через 2-3 хвилини можна вимикати плиту і ще раз протерти сковорідку паперовим рушником від залишків олії

Після цього їжа більше не пригоратиме

Раніше ми писали про те, які продукти не варто готувати на чавунній пательні. Більше про це читайте у новині.

