До сковорідки більше нічого не прилипатиме: допоможуть копійчані засоби, які є на кожній кухні

Напевно у кожної господині є своя улюблена сковорідка, хоча вона може бути старою і зовсім неестетичною на вигляд. Та що робити, коли до неї починає прилипати їжа, хоча раніше такого не було. Кмітливі господині знають купу методів, які на відмінно впораються з проблемою, і радо поділилися такими лайфгаками.

Що робити, щоб їжа не прилипала до сковорідки: дієві народні методі

Пергамент. Такий спосіб дуже простий і швидко впорається з проблемою прилипання. Для цього візьміть лист пергаменту, виріжте по діаметру сковорідки та покладіть на дно. Потім наливайте олію і смажте будь-яку їжу як зазвичай, але вже на пергамені. Страви не прилипатимуть, а пергамент жодним чином не впливатиме на їхній смак та якість.

Такий спосіб дуже простий і швидко впорається з проблемою прилипання. Для цього візьміть лист пергаменту, виріжте по діаметру сковорідки та покладіть на дно. Потім наливайте олію і смажте будь-яку їжу як зазвичай, але вже на пергамені. Страви не прилипатимуть, а пергамент жодним чином не впливатиме на їхній смак та якість. Яблучний оцет. Перед приготуванням їжі налийте кілька крапель яблучного оцту на сковорідку і добре прогрійте її, поки не випарується рідина. Таким чином утвориться антипригарне покриття і до сковорідки вже точно нічого не прилипатиме.

Перед приготуванням їжі налийте кілька крапель яблучного оцту на сковорідку і добре прогрійте її, поки не випарується рідина. Таким чином утвориться антипригарне покриття і до сковорідки вже точно нічого не прилипатиме. Сіль. Перед прожарюванням сіллю сковорідку треба підготувати. Насипте на дно столову ложку соди, трохи води і ретельно почистіть губкою. Потім добре виполощіть сковорідку і витріть насухо. Поставте на плиту і насипте 2-3 столові ложки солі, рівномірно розподіливши по дну. Коли сіль почне жовтіти і піде легенький димок, зніміть сковорідку з плити і зберіть усю сіль. У такий спосіб ви створите покриття, яке не даватиме їжі липнути до сковорідки.

Перед прожарюванням сіллю сковорідку треба підготувати. Насипте на дно столову ложку соди, трохи води і ретельно почистіть губкою. Потім добре виполощіть сковорідку і витріть насухо. Поставте на плиту і насипте 2-3 столові ложки солі, рівномірно розподіливши по дну. Коли сіль почне жовтіти і піде легенький димок, зніміть сковорідку з плити і зберіть усю сіль. У такий спосіб ви створите покриття, яке не даватиме їжі липнути до сковорідки. Олія. Чисту сковорідку поставте на плиту і насипте на дно столову ложку олії. Потім рівномірно розподіліть олію по всій поверхні пательні. Нагрівайте сковорідку до тих пір, поки не піде легкий димок. Опісля зніміть її з вогню і витріть насухо від залишків олії. Мити сковорідку після прожарювання не треба.

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