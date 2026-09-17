До сліз і мурашок: найкращі привітання з Днем рятівника 2026 року у віршах, прозі та листівках

Привітання з Днем рятувальника 2026 року / © ТСН

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У День рятівника особливо хочеться подякувати цим мужнім людям за витримку, сміливість і готовність допомагати іншим. Теплі слова можна сказати особисто, надіслати повідомленням або доповнити красивою листівкою. Ми зібрали привітання з Днем рятівника у прозі та віршах, а також короткі побажання, які легко відправити у SMS чи месенджері.

Коли День рятівника в Україні

День рятівника в Україні щороку святкують 17 вересня. Це професійне свято працівників аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших фахівців, робота яких пов’язана із захистом населення і ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій.

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Сучасний День рятівника був встановлений 2008 року. Це не просто професійна дата в календарі, а ще одна нагода подякувати людям, які за покликом служби опиняються там, звідки інші намагаються якнайшвидше піти.

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Особливого значення праця українських рятувальників набула під час повномасштабної війни. Вони ліквідовують пожежі, розбирають завали, допомагають постраждалим і працюють після російських атак. Тому 17 вересня слова вдячності на їхню адресу звучать по-особливому.

Найкращі привітання з Днем рятівника своїми словами

Вітаю з Днем рятівника! Бажаю міцного здоров’я, витримки, сил та якомога більше спокійних чергувань. Нехай кожне завдання завершується успішно, вдома завжди чекають рідні, а добро, яке ви щодня робите для людей, повертається до вас сторицею.

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З Днем рятівника України! Дякую за вашу мужність, професіоналізм і готовність прийти на допомогу у найважчі хвилини. Бажаю безпечної служби, надійних людей поруч, родинного тепла та мирного неба. Бережіть себе так само, як щодня бережете інших!

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Щиро вітаю з професійним святом! Нехай у роботі буде якомога менше небезпечних викликів, а в житті — більше приводів для радості. Бажаю здоров’я, незламної сили духу, благополуччя та впевненості у завтрашньому дні.

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З Днем рятівника! Нехай доля оберігає вас у кожній небезпечній ситуації, а досвід, холодний розум і надійне плече колег завжди допомагають повертатися додому неушкодженими. Щастя, миру, достатку та великої людської вдячності!

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Вітаю людей надзвичайної мужності з Днем рятівника! Нехай ваші будні будуть спокійнішими, тривог — менше, а щасливих моментів — значно більше. Бажаю сили, витримки та найголовнішого — завжди повертатися до тих, хто вас любить і чекає.

Зворушливі привітання рятувальникам

Є професії, про важливість яких особливо гостро згадують у хвилини небезпеки. Ваша — саме така. Дякуємо за врятовані життя, за простягнуті руки допомоги, за мужність і людяність. Нехай кожен ваш виїзд закінчується благополучно, а життя дарує вам стільки добра, скільки ви віддаєте іншим.

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Ви приходите на допомогу тоді, коли рахунок може йти на хвилини. Дякуємо за вашу витримку, рішучість і неймовірну силу духу. У День рятівника бажаємо одного з найважливіших професійних побажань — повертайтеся живими та здоровими після кожного завдання. Нехай удома завжди чекають тепло, любов і обійми найдорожчих.

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Зі святом тих, хто не проходить повз чужу біду! Нехай ваша відвага ніколи не коштує вам здоров’я, а кожна врятована людина стає ще одним доказом того, наскільки важлива ваша праця. Дякуємо за те, що навіть у найтемніші хвилини ви даруєте людям надію.

Короткі привітання з Днем рятівника для SMS

З Днем рятівника! Міцного здоров’я, безпечної служби, спокійних чергувань і миру!

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Вітаю з професійним святом! Нехай кожен виїзд буде успішним, а вдома завжди чекають і люблять!

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З Днем рятівника України! Сил, витримки, надійних товаришів поруч і якомога менше небезпечних викликів!

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Дякуємо за вашу мужність і врятовані життя. Бережіть себе! З Днем рятівника!

***

Щастя, здоров’я, мирного неба та легкої служби. Нехай удача супроводжує вас на кожному завданні!

***

Зі святом, рятувальники! Нехай тривог буде менше, а приводів усміхатися — більше!

Привітання з Днем рятівника у віршах

З Днем рятівника вітаю,

Сили й мужності бажаю,

Щоб минала вас біда,

А удача — не згасала.

Щоб чекали вас удома,

Щоб не брали серце втома,

Миру, радості, тепла,

Щоб прихильною доля була!

***

Нехай сирени рідше кличуть,

А вдома рідні вас зустрічать,

Нехай здоров’я не підводить,

А лихо стороною ходить.

За вашу мужність і відвагу,

За силу, витримку, наснагу

Сьогодні дякуємо вам.

***

Низький уклін рятівникам!

Ви там, де полум’я й тривога,

Де людям так потрібна допомога,

Де кожна мить — безцінний час,

І хтось із вірою чекає вас.

Нехай Господь вас береже,

Від лиха доля стереже.

Здоров’я, миру і добра,

Щасливого життя на многі літа!

Нехай робота буде мирна,

А кожна зміна — неодмінно спокійна.

***

Щоб вдома на вас чекала вся сім’я,

А поруч були вірні друзі й рідня.

Нехай біда обходить стороною,

А щастя завжди йде поруч з вами.

Зі святом тих, хто людям помагає,

Хто у важку хвилину їх рятує!

Красиві листівки з Днем рятівника

Красиві листівки з Днем рятівника / © ТСН

Красиві листівки з Днем рятівника / © ТСН

Красиві листівки з Днем рятівника / © ТСН

Красиві листівки з Днем рятівника / © ТСН

Красиві листівки з Днем рятівника / © ТСН

Офіційні привітання з Днем рятівника

Шановні працівники та ветерани рятувальної служби! Прийміть щирі вітання з нагоди професійного свята — Дня рятівника України. Ваша щоденна праця є прикладом відповідальності, мужності та відданості своєму обов’язку. Бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійних успіхів, сімейного добробуту та мирного неба. Нехай кожне завдання завершується успішно, а вдячність людей надихає на подальшу службу.

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Щиро вітаємо працівників цивільного захисту з Днем рятівника! Дякуємо за професіоналізм, витримку, оперативність та готовність захищати життя людей у найскладніших обставинах. Бажаємо безпечної служби, здоров’я, наснаги, добробуту та нових професійних здобутків. Миру вам і вашим родинам!

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