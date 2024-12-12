До весни зберете не один урожай: яку зелень найкраще вирощувати на підвіконні

Ще можна вирощувати зелень на балконі, якщо він добре утеплений і температура там не опускається нижче 17 градусів.
Підвіконня – це прекрасне місце, де взимку можна зробити мінігород. Розповідаємо, що можна вирощувати на підвіконні, щоб до весни зібрати не один урожай.
Яку зелень найкраще вирощувати на підвіконні
- Зелена цибуля росте у кімнатних умовах найшвидше, вона зовсім невибаглива у догляді, тому її обов’язково треба посадити на підвіконні. Посадковий матеріал можна брати будь-який, головне, щоб цибулини були великими, тоді зеленого пір’я буде достатньо. Цибуля добре росте у ящиках, горщиках та іншій тарі. Також деякі господарі вирощують зелену цибулю у воді, однак варто пам’ятати, що може мати запах гнилі. Цибуля росте досить швидко, тому вже до нового року встигнете зібрати перший урожай.
- Крес-салат також є ідеальним для вирощування на підвіконні. Цю зелень можна класти в салати, робити з нею бутерброди та брускети, навіть додавати у смузі. А ще крес-салат вкрай корисний для імунітету, кишківника та шлунку, а також серця й судин. Крес-салат невибагливий у вирощуванні, однак ця зелень не любить забагато вологи й тепла. Щоб цей салат завжди був на вашому столі, періодично підсівайте його.
- Кріп та петрушка не дуже швидкі у дозріванні, однак вирощена зелень на власному підвіконні значно смачніша та ароматніша, ніж куплена в магазині. Тим паче, взимку та навесні ціни на зелень стрімко зростають, а у вас буде власна, тому не доведеться витрачати зайві кошти. Перший урожай кропу й петрушки ви зможете зібрати уже через місяць-півтора. Ця зелень потребує поживного ґрунту, гарного зволоження та багато світла. Тому біля горщиків можна сміливо ставити лампу — тоді вона швидше проросте.
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