До Землі наближається нова магнітна буря: коли вдарить і з якою силою

Магнітна буря. / © Associated Press

Останніми днями геомагнітна обстановка стала спокійною. Швидкість сонячного вітру знизилася майже до фонового рівня. Втім, нова магнітна буря дуже скоро розпочнеться знову.

Про це свідчать дані Британської геологічної служби.

За інформацією науковців, перед вихідними розпочнеться нова магнітна буря. Високошвидкісний потік із північної корональної діри вплине на Землю 9 січня.

«Хоча ми не очікуємо значного збільшення активності, але деякі активні періоди все ще можуть бути можливими з невеликою ймовірністю короткочасного піку під час шторму G1», — наголошують британські фахівці.

Прогноз глобальної геомагнітної активності BGS.

Дані Мeteoagent свідчать про те, що 9 січня активність Сонця досягне червоного рівня. К-індекс 5 відповідає сильному збуренню.