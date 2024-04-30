Добрі та дуже світлі: чоловічі імена з надзвичайно позитивною енергетикою

Ігор

Це ім'я прийшло до нас від скандинавського імені Ingvarr, що складається з двох основних частин: "Ing" (скандинавський бог достатку) та "varr" (об'єкт, який охороняється). Тому його значення можна перекласти як "той, хто охороняється богом Інгом". Рухливий, сміливий та рішучий хлопчик, який може серйозно займатися спортом.

Захар

Давньоєврейське ім'я, яке можна перекласти як "той, хто пам'ятає Бога". Спочатку використовували повну форму — Захарія. Але згодом більш уживаною стала саме коротка форма. Проявляє особливу турботу до інших, поступливий і уважний.

Станіслав

Ймовірніше всього, ім'я має польське коріння. Складається з двох коренів: "стан" і "слав". Його значення можна трактувати як "віднайти славу". Дуже емоційний та рухливий в дитинстві, він також цілеспрямований і завжди знає, чого хоче.

Гліб

Деякі дослідники вважають, що ім'я з'явилося в Скандинавії і перекладається як "улюбленець богів". Інші ж стверджують, що це старослов'янське ім'я, яке означає "земля". Веселий і позитивний хлопчик, який вміє працювати заради досягнення своїх цілей.

Тадей

Також існує дві версії походження цього лаконічного, але досить красивого імені. За першою, воно пішло від давньогрецької мови і означає "серце". За іншою, це ім'я має єврейське коріння і перекладається як "дар Бога". Яскраво вираженими рисами характеру Тадея є працьовитість та наполегливість.

Демид

Хоча це ім'я може бути дещо незвичним для українців, воно не менш милозвучне. Сформувалося воно в Давній Греції і означає "мислитель бога". В дитинстві Демид вміє знайти спільну мову з усіма: як однокласниками, так і вчителями. Він добре вчиться, любить пізнавати нове.

Гордій

Ще одне давньогрецьке ім'я. Саме так звали фрігійського царя, який, за легендою, зав'язав той вузол, що розрубав на дві частини Олесандр Македонський. Трактується як "гордий". Такі хлопчики відрізняються дружелюбністю, працьовитістю, цілеспрямованістю і рішучістю.

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