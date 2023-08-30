Добриво із чорнобривців нищить на городі шкідників і дає багатий урожай

Користь чорнобривців неоціненна: це і гарні квіти, і цілющі ліки, і добрива, що вбивають грибки та шкідників на городі, одночасно подвоюючи урожай. Це добриво люблять морква, картопля та ягоди. Наші бабусі повсякчасно користувалися таким підживленням для своєї городини. Як зробити добриво із чорнобривців, щоб знищити шкідників та зібрати щедрий урожай, - читайте далі.

Як зробити добриво із чорнобривців

Якщо своєчасно та ретельно доглядати за городиною – удобрювати, поливати, боротися зі шкідниками, то можна зібрати дуже гарний урожай. І для підживлення рослин не обов’язково користуватися хімічними добривами, адже так хочеться отримати екологічно чисті овочі та фрукти зі свого городу. Тут у нагоді стануть чорнобривці.

Для того, щоб зробити якісне добриво із чорнобривців, потрібно збирати їх у вересні і травні, коли рослина активно накопичує корисні мікроелементи. Варто збирати та сушити лише верхню частину рослини, коріння брати не потрібно. Після сушки чорнобривці необхідно подрібнити та перекласти у суху ємність із кришкою.

Для приготування добрива потрібно залити окропом 300 грамів сухої речовини і дати настоятися упродовж 48 годин. Потім розчин необхідно розвести водою у співвідношенні 1:10 і можна поливати свій город.

Потрібно вибирати для добрива ті сорти чорнобривців, у яких більш виражений аромат та насичений колір квітів. Різкий концентрований запах рослини сприятиме підвищенню захисних властивостей городини від грибків та шкідників.

Які рослини можна підживлювати чорнобривцями

Оскільки розчин із цих квітів містить багато корисних речовин, таке добриво буде прискорювати ріст та розвиток різних культур.

Овочеві культури. Таким органічним добривом можна поливати баклажани, перець, помідори, гарбузи тощо.

Квіти. Можна підживлювати квіти, що формують бутони: троянди, тюльпани, нарциси, гладіолуси та інші.

Ягідні кущі – смородину, малину, аґрус.

Зелені листкові салати та різноманітну зелень: шпинат, петрушку, кріп тощо.

Коренеплідні культури: буряк, моркву, картоплю.

Полуницю та ожину також можна підживити розчином із чорнобривців.

Читайте також:

Місячний посівний календар на вересень 2023 року: як спланувати свої роботи в саду і на городі

Коли збирати буряк, як правильно це робити та як зберігати врожай