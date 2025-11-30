Добрива можете викинути: ось чим найкраще підживлювати кімнатні рослини від грудня до березня

У зимові місяці кімнатні рослини переживають період сповільнення, тому звичні літні добрива можуть бути для них надто агресивними. Багато хто помилково продовжує підживлювати квіти хімічними засобами, що призводить до опадання листя, жовтизни та виснаження кореневої системи. Насправді рослинам від грудня до березня потрібна м’яка підтримка — ніжна, природна і дуже помірна. І є кілька простих домашніх підживлень, які працюють краще за будь-які добрива.

Відстояна вода з медом. Мед — природний стимулятор, який допомагає рослинам пережити нестачу світла та сухе повітря. Розчиніть пів чайної ложки меду в літрі теплої води, поливайте раз на 3 тижні. Рослина отримує м’яке живлення та зміцнений імунітет без ризику обпалити корені.

Бананова вода. Шкірка банана містить калій — мінерал, який узимку особливо важливий для підтримки коренів. Приготування: 1 шкірку варто залити водою, літри буде досить, настоювати добу, потім необхідно процідити. Поливати рослини таким настоєм варто раз на місяць. Це добриво стимулює формування нових корінців і запобігає зимовому в’яненню.

Вода після варіння овочів. Якщо ви варите картоплю, моркву чи броколі без солі, не виливайте цю воду. Вона містить мікроелементи, які добре засвоюються рослинами. Поливайте такою водою кімнатні квіти раз на два тижні.