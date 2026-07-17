Добрива можуть знищити врожай: скільки їх потрібно вносити насправді

Добрива

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Бажання отримати рясний урожай часто спонукає городників частіше вносити добрива. Проте надмірне підживлення може не лише не допомогти рослинам, а й погіршити їхній розвиток та знизити врожайність.

Про це повідомило видання martha stewart.

Експерти із садівництва зазначають, що єдиного графіка підживлення для всіх культур не існує. Засновниця Growing in the Garden та сертифікована майстер-садівниця Анджела Джадд наголошує: навіть органічні добрива здатні нашкодити, якщо вносити їх частіше або у більших дозах, ніж радить виробник. За її словами, надлишок поживних речовин не означає, що рослини стануть здоровішими.

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Фахівці рекомендують орієнтуватися не лише на календар, а й на особливості ґрунту та стан самих рослин. Овочі, які активно споживають поживні речовини, потребують регулярнішого підживлення, тоді як зелень і пряні трави зазвичай обходяться меншою кількістю добрив.

Надмірне удобрення може призвести до бурхливого нарощування листя замість розвитку кореневої системи й формування плодів. Крім того, у ґрунті накопичуються солі, а на листках можуть з’явитися так звані опіки від добрив.

Засновниця Savvy Gardening Нікі Джаббур пояснює, що частота підживлення залежить від типу ґрунту та способу вирощування. На піщаних ґрунтах поживні речовини вимиваються швидше, тому рослини доводиться удобрювати частіше. Водночас вона радить раз на два-три роки робити аналіз ґрунту, щоб правильно підібрати добрива.

За словами експертки, під час весняного висаджування овочів доцільно використовувати гранульовані органічні добрива. Упродовж літа рослини можна підживлювати рідкими органічними засобами приблизно раз на три-чотири тижні.

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Особливого догляду потребують культури, які вирощують у контейнерах. Через невеликий об’єм ґрунту та часті поливи поживні речовини швидко вимиваються, тому такі рослини зазвичай удобрюють орієнтовно раз на місяць, зважаючи на їхній стан.

Також експерти радять враховувати погодні умови. У періоди сильної спеки, коли рослини переживають стрес, від підживлення краще утриматися. Важливе значення має і склад добрив: надлишок азоту стимулює ріст зеленої маси, але може зменшити кількість квітів і плодів, зокрема у томатів і перцю.

На думку фахівців, головне — підтримувати родючість ґрунту. Для цього вони рекомендують регулярно додавати компост та іншу органічну речовину, а мінеральні чи органічні підживлення застосовувати лише тоді, коли рослини дійсно їх потребують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як підв’язувати помідори у відкритому ґрунті та які способи вважаються найкращими для отримання високого врожаю.

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