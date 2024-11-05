Додавайте по три краплі під час кожного прання: з машинки більше не йтиме неприємний запах

Неприємний запах з барабану пральної машинки після прання, який в'їдається в одяг — це досить поширена проблема. Але з нею можна боротися за допомогою простих народних засобів.

Запах з'являється тоді, коли всередині машинки скупчуються бактерії та пліснява. Тому важливо запам'ятати кілька кроків, які допоможуть вам швидко прибрати затхлий запах і додати приємного аромату білизні після прання.

Насамперед потрібно переконатися, що в пральній машині немає білизни. Тоді аромат найкраще проникне в барабан і буде працювати ефективно.

Далі підберіть ароматичну олію, запах якої вам подобається. Найкраще, звичайно, з таким завданням вправляються ефірні олії з натуральними ароматами, такі як лимон, евкаліпт, лаванда, м'ята тощо.

Додайте у відсік для кондиціонеру лише три краплі вибраної ефірної олії перед початком прання. Цього буде достатньо, щоб отримати приємний аромат.

Тепер можете завантажити в барабан брудну білизну, вибрати улюблений режим прання і запустити його. Доки пральна машина працює, ароматична олія поступово рівномірно розподілиться барабаном та проникне у тканину. Після завершення циклу прання, коли ви відкриєте дверцята, то одразу відчуєте свіжий аромат.

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