Додайте цей аптечний засіб до пральної машини і ви зможете досягнути нового рівня прання

Гліцерин широко використовують в косметології, щоб зробити шкіру пружньою та гладкою. Але виявляється, якщо додати гліцерин в пральну машину, він допоможе покращити прання. Як саме?

Що таке гліцерин

Гліцерином називають речовину рослинного походження або отриману синтетичним шляхом. Найчастіше його використовують в косметологічній промисловості, додаючи до кремів проти зморшок, адже однаєю з властивостей гліцерину є покращення тонусу шкіри.

Також гліцерин входить до складу деяких лікарських засобів. Можна його з успіхом використовувати і в домашньому господарстві. В основному через його хімічні властивості — за кімнатної температури він стає досить густою рідиною без запаху і злегка солодкуватим смаком.

Чи можна додавати гліцерин в пральну машину і навіщо це робити

Напевно, кожен з нас мріє про те, щоб витягувати з пральної машини м'яку та гладку білизну. На жаль, навіть за використання різних ополіскувачей досягти такого ефекту досить складно. Найчастіше речі після пральної машини втрачають свою м'якість через якість води і матеріал, з якого вони самі виготовлені.

Проте, щоб досягнути ефективного результату, вам знадобиться просто додати в пральну машину невелику кількість гліцерину. Він чудово замінить кондиціонер для прання і його потрібно наливати саме в той відсік, куди зазвичай додається цей засіб. На одне велике прання вистачить двох столових ложок.

Що буде під час змішування гліцерина і води в пральній машині? Він здатний відразу пом'якшити воду, за рахунок чого полегшується звільнення матеріалу від різноманітних забруднень. В результаті, ви отримаєте гладку, м'яку та ніжну білизну після прання. Гліцерин замість кондиціонера також значно полегшує прасування одягу, адже зменшується неприємна статична електрика.

Ви можете додати до гліцерину будь-яку ефірну олію за бажанням. Наприклад, лаванду. Вона і приємно пахне, і не дасть молі гніздитися на полицях шафи.

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