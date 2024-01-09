Додайте цей інгредієнт – і напій бадьоритиме ще більше: як заварюють каву в Ізраїлі

Щоб ранок був приємним, а день бадьорим, ми всі починаємо його з кави. Є такі дні, коли одна чашка напою не допомагає збадьоритися, доводиться заварювати ще. Втім, є секрети, якими користуються в Ізраїлі для приготування бадьорої кави. Якщо приготувати каву за таким рецептом, то проблему сонного і млявого стану буде вирішено за допомогою однієї порції. Розповідаємо, як посилити ефект кофеїну в каві у декілька разів за допомогою лише одного інгредієнта.

Як готують каву в Ізраїлі: рецепт напою, що бадьорить ще більше

Інгредієнти для пікантного напою розраховані на дві порції:

2 чайні ложки меленої кави;

200 грамів води;

0,5 зубчика часнику;

1 чайна ложка меду.

Для початку треба підготувати часник, його слід подрібнити, так смак напою буде більш яскравим. Потім у турку варто покласти каву, подрібнений часник, залити водою і поставити на вогонь. Каву необхідно довести до кипіння тричі. Потім розлийте напій по чашкам, додавши меду чи цукру за смаком.

Як посилити ефект дії кофеїну в декілька разів: рецепт кави з цикорієм

Цикорій вартує копійки, його можна придбати у будь-якому магазині, але він має дивовижно корисний ефект і досить смачний.

Для приготування двох порцій кави з цикорієм знадобиться:

30 г меленої кави;

10 г цикорію;

10 г цукру;

щіпка солі;

400 мл води.

Засипте каву та цикорій у турку, додайте трошки солі. Сіль пом’якшить кислинку в каві, якщо є такий ефект. Потім засипте суміш водою і поставте турку на слабкий вогонь. Після того, як кава закипить, її треба негайно прибрати з плити. Додайте цукор за смаком і можете подавати напій. Така кава збадьорить вас на довгий проміжок часу, і вам не доведеться пити кілька чашок відразу, щоб прокинутися.

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