Додайте цей інгредієнт – і напій бадьоритиме ще більше: як заварюють каву в Ізраїлі

Така кава замінить кілька чашок еспресо – прості рецепти міцного й ароматного напою.
Щоб ранок був приємним, а день бадьорим, ми всі починаємо його з кави. Є такі дні, коли одна чашка напою не допомагає збадьоритися, доводиться заварювати ще. Втім, є секрети, якими користуються в Ізраїлі для приготування бадьорої кави. Якщо приготувати каву за таким рецептом, то проблему сонного і млявого стану буде вирішено за допомогою однієї порції. Розповідаємо, як посилити ефект кофеїну в каві у декілька разів за допомогою лише одного інгредієнта.
Як готують каву в Ізраїлі: рецепт напою, що бадьорить ще більше
Інгредієнти для пікантного напою розраховані на дві порції:
- 2 чайні ложки меленої кави;
- 200 грамів води;
- 0,5 зубчика часнику;
- 1 чайна ложка меду.
Для початку треба підготувати часник, його слід подрібнити, так смак напою буде більш яскравим. Потім у турку варто покласти каву, подрібнений часник, залити водою і поставити на вогонь. Каву необхідно довести до кипіння тричі. Потім розлийте напій по чашкам, додавши меду чи цукру за смаком.
Як посилити ефект дії кофеїну в декілька разів: рецепт кави з цикорієм
Цикорій вартує копійки, його можна придбати у будь-якому магазині, але він має дивовижно корисний ефект і досить смачний.
Для приготування двох порцій кави з цикорієм знадобиться:
- 30 г меленої кави;
- 10 г цикорію;
- 10 г цукру;
- щіпка солі;
- 400 мл води.
Засипте каву та цикорій у турку, додайте трошки солі. Сіль пом’якшить кислинку в каві, якщо є такий ефект. Потім засипте суміш водою і поставте турку на слабкий вогонь. Після того, як кава закипить, її треба негайно прибрати з плити. Додайте цукор за смаком і можете подавати напій. Така кава збадьорить вас на довгий проміжок часу, і вам не доведеться пити кілька чашок відразу, щоб прокинутися.
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