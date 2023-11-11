Додайте цей інгредієнт в омлет — і не пожалкуєте: страва стане пишною, наче хмаринка

Ранковий сніданок — важливий ритуал, завдяки якому можна розпочати свій день правильно. Наприклад, популярним варіантом сніданку є омлет. Але часто ця страва "падає" в процесі приготування.

Важко уявити простішу страву, ніж омлет. Його можна готувати як з різними добавками, так і без них. Однак у багатьох омлет "падає" в процесі приготування і страва виглядає зовсім не пишною.

Кулінари радять додати до омлету всього лише один інгредієнт і він точно не "впаде". Мова йде про лимонний сік. При чому вистачить всього лише кілька крапель. На смак самої страви це жодним чином не вплине, але вона набуде тієї легкості, яка потрібна для пишного омлету.

Як це працює? Справа в тому, що кислота лимонного соку трохи затримує згортання яєць під час перемішування на гарячій поверхні сковороди. Хоча хитрість банальна, результат вам дійсно приголомшить.

Окрім цього секретного інгредієнту, варто дотримуватися і кількох важливих правил.

Дуже пишний омлет на сковороді: основні правила

Дуже пишний омлет / Фото: Pexels

Насамперед, завжди спочатку розбивайте яйця в миску чи іншу ємність, а вже потім виливайте їх на сковорідку. Там же в ємності збийте виделкою. В жодному разі не робіть цього в сковорідці.

По-друге, досвідчені кулінари використовують один простий трюк з жовтком. На кожні два цілих яйця додають ще один жовток. Так страва виходить пишнішою, а її текстура більш кремовою.

По-третє, не варто поспішати. Яйця краще виливати на холодну, а не гарячу сковорідку. Цей секрет знають всі шеф-кухарі. А коли яйця почнуть нагріватися, зніміть з плити сковороду, продовжуючи помішувати страву. Разом з іншими інгредієнтами рекомендовано додати вершкове масло.

Якщо ви помітили, що омлет почав швидко згортатися, зніміть його відразу з плити і перемішайте. Таку ж процедуру проводять в самому кінці приготування. Хоча яйця будуть продовжувати згортатися, тому що поверхня сковороди буде гарячою, ви зможете уникнути грудок та пересушування.

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