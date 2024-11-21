Додайте цей засіб до порошку – і навіть дуже стара постіль буде білосніжною та гладкою

Через часте використання й прання постіль втрачає свій первозданний білосніжний колір та форму. Однак, кмітливі господині знають, як повернути білизну своїм навіть дуже старим простирадлам та наволочкам. Треба лише додати під час прання трохи цього копійчаного засобу. До того ж, після цього не доведеться прасувати постіль, вона буде гладенькою та без складок. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "Добрі Новини", як повернути навіть старій постільній білизні первозданний колір.

У чому секрет білосніжної та гладкої постільної білизни

Для ідеального вигляду та білосніжного кольору простирадл, наволочок і підодіяльників достатньо трохи перекису водню. Засіб на відмінно справляється із жовтизною й сірістю, навіть найстаріша постіль матиме первозданний білий колір. До того ж, після такого прання не треба буде прасувати білизну.

Додайте у відсік для порошку 100 мл засобу – і результат вас приємно здивує. Засіб на відмінно працює навіть у холодній воді, тому прати можна на мінімальному температурному режимі.

Варто знати, що перекис водню не слід використовувати, якщо речі виготовлені з шовку чи вовни. Експерти рекомендують перед застосуванням методу перевірити дію перекису на невеликому клаптикові тканини.

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