Додайте цю копійчану спецію у воду — і підлога сяятиме чистотою кілька днів

Напевно, кожна господиня хоче витрачати якнайменше часу на прибирання, натомість щоб ефект від нього залишався якомога довше. І такий спосіб винайдено. Є одна пряність, яка допоможе відполірувати підлогу й залишить приємний аромат в оселі на декілька днів. Розповідаємо, що додати у воду, щоб підлога залишалася чистою упродовж тривалого часу, а в домі пахло, неначе в розкішному готелі.

Яка спеція допоможе прибрати в будинку: чим відполірувати підлогу до блиску

Це кориця. Так, на перший погляд може здатися дивним, але цей копійчаний засіб допоможе упоратися з брудом на відмінно, а заодно й освіжить повітря у вашому помешканні на тривалий проміжок часу. До того ж кориця має антибактеріальні властивості, тому за ідеальну чистоту в домі можна буде не турбуватися.

Щоб приготувати розчин для миття підлоги, додайте чайну ложку кориці на відро теплої води. У суміш також можна насипати трохи мийного засобу для підлоги. Після прибирання таким розчином ви відразу помітите результат — підлога сяятиме чистотою, а в домі пануватиме приємний солодкий аромат. Такий засіб для миття також упорається з нашестям мурах, якщо є така проблема. Кориця їх відлякує своїм терпким запахом.

Ще спецію також можна використовувати як освіжувач повітря. Для цього треба у пляшку з розпилювачем налити склянку теплої води і додати дві столові ложки кориці. Найкраще скористатися свіжозмеленою спецією, тоді аромат буде насиченим і довго триматиметься. Щоб увиразнити запах ароматизатора, додайте кілька крапель апельсинової чи лимонної ефірної олії — такі аромати найкраще поєднуються з корицею. І у вашому домі пахнутиме, як у найдорожчому готелі світу протягом кількох днів.

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