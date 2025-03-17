Додайте в борщ цей секретний інгредієнт – і він буде найсмачнішим у світі

Червоний борщ – це українська національна страва, яка вважається найпопулярнішою і найсмачнішою. Тому кожна господиня має свої секрети приготування, які часто передаються з покоління в покоління.

Щоб борщ вийшов фантастичним на смак, є секретний кулінарний трюк, яким користувалися наші бабусі – це заправка з часнику та сала. Однак сало треба брати старе, саме таким заправляли борщ наші предки.

Навіщо заправляти борщ старим салом

Вважається, що саме старе сало додає страві насиченого смаку та неймовірного аромату. Напевно, всім відомо, що за таким рецептом споконвіку готували справжній український борщ мешканці сільської місцевості.

Якщо у вас немає старого сала, це можна швидко виправити. Треба покласти шматок у тепле сухе місце і залишити на 3-4 тижні, щоб він пожовтів. Потім сало можна перекласти в холодильник для подальшого зберігання.

У борщ сало треба додавати вже потовченим разом із часником. А щоб страва набула вишуканого насиченого смаку, професійні кухарі рекомендують разом із заправкою додавати половинку натертого зеленого яблука, найкраще брати сорт "Симиренко" чи "Антонівка". Таким чином ваш борщ перетвориться на справжній кулінарний шедевр.

Варто зауважити, що додавати сало, часник та яблуко треба вже у готовий борщ і дати йому настоятися під закритою кришкою 10-15 хвилин. Тоді страва вийде запашною і повністю розкриє свій смак.

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