Що додати до борщу для смаку / © Фото з відкритих джерел

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Зазвичай цей сухофрукт асоціюється з компотом, але він має цікаву властивість збагачувати та балансувати смак інших страв. Чорнослив додають не для того, щоб збільшити солодкість, а щоб додати до борщу легкої пікантності, багатогранної глибини.

Цей інгредієнт працює як натуральний підсилювач смаку, адже він містить велику кількість глутамінової кислоти. Завдяки цьому чорнослив допомагає підкреслити природню солодкість моркви та буряка, при цьому пом’якшує різкість бульйону і томатів в страві.

Завдяки кисло-солодким ноткам чорносливу створюється ідеальний фон для землистого смаку буряка та масного м’ясного бульйону. Такий складний відтінок ви не отримаєте від жодних інших овочів.

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Дуже важливо використовувати для борщу правильний чорнослив. Обирайте помірно м’який, без хімічного присмаку сухофрукт. Спершу натріть його на дрібну тертку. Якщо немає, можете порізати ножем до стану пасти.

За 5-7 хвилин до готовності страви додайте чорнослив до борщу, перемішайте. Цього часу достатньо, щоб аромати змішалися, а чорнослив розподілився в рідині рівномірно.

На каструлю 3-4 літрів достатньо буде 1 ст. ложки подрібненого чорносливу. Зверніть увагу, що надмірна кількість може додати борщу надто виразного смаку чорносливу, приторності, чого нам би не хотілося.

Цей інгредієнт однаково добре працює як в м’ясному, так і в вегетаріанському (овочевому) варіанті борщу.

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