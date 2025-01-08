Що покласти в ящик до картоплі, щоб на ній не з'являлися паростки: всього 2-3 листочки двох рослин

Щоб зберегти урожай картоплі до самої весни, потрібно створити правильні умови. Скористайтесь простою порадою, яка вам в цьому допоможе.

Якщо ви зберігаєте досить велику кількість картоплі в себе вдома, важливо пам'ятати, що неправильне зберігання призводить до її проростання. Щоб цього уникнути, слід добримуватися кількох важливих порад. Так, за словами експертів, температура повітря повинна бути не вище +4-7 градусів. А ще дуже важливою є вентиляція приміщення, тому що повітря тут повинне бути вологим і свіжим. А ось світла не повинно бути взагалі.

Ви можете також використовувати різноманітні засоби, які допоможуть подовжити терміни зберігання картоплі без появи паростків. Так, існують певні рослини, які від природи відрізняються антисептичними властивостями та боряться зі шкідниками і хворобами.

Використання таких рослин допомагає усунути небезпечні мікроорганізми, запобігаючи появі плісняви. Що ж це за суперзасоби, які зберігають картоплю свіжою надовго? Фахівці радять в кожен ящик чи ємність, де зберігається картопля, покласти 2-3 листочки м'яти і лаврового листа.

Лавровий лист відрізняється високими антисептичними властивостями, тому картопля буде "перебувати" під надійним захистом від мікробів та бактерій. Ця рослина виділяє особливі сполуки, завдяки яким овоч не буде гнити передчасно. М'ята також допомагає боротися з мікроорганізмами, усуває неприємні запахи, заміняючи їх своїм ніжним ароматом.

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