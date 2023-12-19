Додайте до кави цей секретний інгредієнт – і смак напою стане вишуканим, як у кав’ярні

Кава за цим рецептом виходить особливо ароматною, від такого напою ви точно будете у захваті.

Без кави не минає жоден ранок. А щоб день розпочинався вдало, для цього потрібен особливо вишуканий ароматний напій. Розповідаємо, як за допомогою маленької хитрості перетворити традиційну ранкову каву на розкішний напій, як із дорогої кав’ярні.

Як приготувати каву за особливим рецептом

Для ароматного напою за особливим рецептом вам знадобляться такі інгредієнти:

вода;

кава;

какао-порошок;

ванільний цукор.

Спосіб приготування кави з какао і ванільним цукром.

На дно турки треба насипати чайну ложку какао, потім необхідно змолоти кавові зерна. Якщо у вас вже є мелена кава, так буде значно швидше. Додаємо в джезву каву на стільки порцій, скільки вам потрібно, ретельно все перемішуємо. Потім суміш какао та кави засипаємо водою. Суміш треба добре перемішати з водою і поставити турку на вогонь. Каву доводимо до кипіння, даючи їй піднятись, щоб вона заварилася. Але кип’ятити не варто. Щойно кава підніметься, знімайте турку з вогню і дайте напою настоятися 4 хвилини. Після цього каву можна розливати по чашкам і смакувати. Якщо бажаєте підсилити смак напою, можна додати дрібку ванільного цукру.

Читайте також:

Не викидайте кавову гущу: вона згодиться на городі й допоможе отримати утричі більший урожай

Як створити незабутній різдвяний аромат для дому: ці копійчані складники є на кожній кухні

Як виростити огірки на підвіконні: через місяць вже отримаєте щедрий урожай