Додайте до шампуню 6 крапель цього засобу – і волосся буде чистим упродовж п’яти днів

Як зберегти чистоту своїх локонів надовго: секрет від перукарів, про який мало хто знає.

Майстри перукарського мистецтва пропонують користуватися пілінгом для шкіри голови, який творить справжні дива. Цей засіб набрав шаленої популярності завдяки тому, що закриває одразу кілька потреб. Адже він не лише очищує шкіру голови, а й стимулює ріст локонів, робить їх сильнішими та сяючими. Розповідаємо, навіщо потрібен пілінг для шкіри голови, які є види засобу і як правильно ним користуватися.

Які потреби закриває пілінг для шкіри голови

Засіб допомагає залишатися локонам чистими та об’ємними аж до п’яти днів.

Пілінг очищує шкіру голови від бруду, жиру, відмерлих клітин та залишків інших засобів для догляду за волоссям.

Допомагає позбутися лупи, якщо є така проблема.

Робить слабке волосся міцним, густішим та об’ємнішим.

Які переваги пілінгу для шкіри голови

Досконале очищення шкіри. Засіб ефективно очищує шкіру голови, розкриваючи пори для того, щоб вони могли повністю поглинати всі корисні речовини від шампунів, масок, бальзамів та кондиціонерів.

В рази прискорює ріст волосся. Пілінг здатен покращувати кровообіг та очищати фолікули, чим створює сприятливі умови для росту нового волосся.

Попереджує появу лупи та сухості шкіри голови. За рахунок правильного та глибокого очищення шкіра голови отримує всі необхідні речовини для живлення та зволоження, тому дія пілінгу нівелює появу свербежу та лупи.

Підсилює ефективність інших засобів по догляду за локонами. Правильно очищена шкіра голови повністю вбирає всі поживні речовини з шампунів, тоніків, бальзамів тощо.

Зміцнює волосся та робить його об’ємнішим.

Які бувають пілінги для шкіри голови

Механічний пілінг має в собі скрабуючі часточки, які глибоко очищують шкіру та відкривають пори.

Хімічний пілінг містить у собі саліцилову чи гліколеву кислоти, які розчинюють відмерлі клітини.

Ензимний пілінг очищує шкіру голови за допомогою ферментів, які роблять її більш гладенькою.

Як правильно вибрати пілінг для шкіри голови

Вибір такого засобу залежатиме від потреб вашого волосся. Найкраще проконсультуватися зі своїм майстром чи трихологом, спеціалісти допоможуть підібрати найефективніший тип пілінгу, який відповідатиме вашим запитам.

Пілінг дуже простий у використанні, його треба в невеликій кількості нанести на шкіру голови, помасувати і залишити на кілька хвилин. Опісля необхідно добре вимити голову шампунем. Ще можна додавати засіб до шампуню і масажними рухами добре вимити шкіру голови.

Варто пам’ятати, що пілінгом для шкіри голови не можна користуватися занадто часто, щоб не пересушувати її. Бо може з’явитися свербіж та лупа. Якщо після процедури ви відчуватимете дискомфорт, слід припинити користування пілінгом і звернутися до лікаря.

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