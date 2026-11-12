Як довше зберегти волосся чистим / © Credits

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Щоб волосся довше залишалося свіжим, не обов’язково купувати дорогі шампуні для глибокого очищення. Є простий домашній спосіб, який використовували ще наші бабусі: додавати до засобу для миття голови трохи харчової соди. Вона допомагає видаляти залишки засобів для укладання, надлишок жиру та забруднення, завдяки чому волосся після миття довше залишатиметься чистим.

Навіщо додавати соду до шампуню

Харчова сода має лужні властивості та здатна розчиняти жирові забруднення. Саме тому її традиційно використовували в побуті для очищення різних поверхонь, а іноді й у домашньому догляді за волоссям.

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Якщо шампунь не може впоратися із залишками лаку, пінки чи інших засобів для укладання, виникає відчуття важкого, недостатньо чистого волосся. Сода посилює очищувальну дію суміші, допомагаючи позбутися бруду.

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Як використовувати цей домашній лайфгак

Візьміть звичайну порцію шампуню, яку використовуєте для одного миття, та додайте до неї невелику кількість соди, приблизно на кінчику чайної ложки. Змішайте безпосередньо перед використанням.

Нанесіть засіб на добре змочене волосся, приділяючи увагу шкірі голови та кореням. Легко помасажуйте подушечками пальців, після чого ретельно змийте теплою водою. За потреби скористайтеся звичайним кондиціонером.

Для регулярного догляду краще вибирати шампунь, який відповідає типу шкіри голови, а соду не перетворювати на постійну добавку до кожного миття.

Що допоможе волоссю довше залишатися свіжим

На швидкість забруднення волосся впливають не лише шампунь і спосіб миття. Важливо також правильно доглядати за шкірою голови та не перевантажувати корені косметичними засобами.

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Щоб зачіска довше зберігала свіжий вигляд, варто дотримуватися кількох простих правил:

наносити шампунь насамперед на шкіру голови, а не розподіляти велику кількість по всій довжині;

ретельно змивати залишки шампуню та кондиціонера;

не наносити олії й щільні маски на корені;

регулярно очищати гребінці від волосся та залишків косметики.

Правильне очищення допомагає волоссю довше зберігати охайний вигляд, природний об’єм і свіжість.

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