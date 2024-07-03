Додайте до склянки води з-під крану 10 мл засобу — збиратимете за тиждень огірки відрами: перевірено

Натуральні добрива, кажуть спеціалісти, найкращий вибір, адже хімічні можуть бути небезпечними для ґрунту та самих плодів. Чим полити огірки, щоб вже за тиждень зібрати великий урожай?

Завдяки екологічно чистим підживленням ви зможете отримати великий урожай огірків без шкоди для свого здоров'я. Спеціалісти стверджують, що найкраще добриво для огірків — це засіб з дріжджами.

У воді дріжджі починають бродити, виділяючи корисні для цієї культури речовини. Завдяки такому підживленню рослина буде краще вкорінюватися, зелена маса зростатиме швидше. Зокрема, добриво з дріжджів містить вітамін В, магній, цинк, залізо і кальцій.

Для приготування простого дріжджового підживлення візьміть півлітрову банку, налийте теплої води з-під крану, додайте 100 г свіжих дріжджів, настоюйте суміш протягом 2-3 годин. Після цього концентрований розчин додатково розводять у пропорції 1:10, а тоді поливають між рядками. Таке підживлення радять проводити тричі. Воно значно збільшує кількість зав'язей.

Не менш популярним підживленням для огірків є деревна зола, яку можна взяти з каміна чи мангалу. Це унікальне добриво може використовуватися практично для всіх овочів на грядці. В золі міститься багато фосфору і калію, одночасно вона ще й розкислює ґрунт, а тому врожайність значно збільшується. Для приготування розчину для огірків, візьміть 300 г золи і розчиніть у відрі теплої води. Такою сумішшю поливають кожен квадратний метр грядок.

А щоб вже за тиждень зібрати перший великий урожай огірків, використовуйте бананове добриво. Бананові шкірки можна збирати і сушити протягом всієї зими, потім подрібнювати у кавомолці і зберігати. Під час висаджування огірків всипайте 10 мл порошку під кожен кущик. А ще під час плодоношення поливайте банановим розчином грядки. На склянку води з-під крану потрібно також 10 мл порошку.

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