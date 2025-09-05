Чим помити волосся, щоб довго було чистим / © www.freepik.com/free-photo

Багато жінок і чоловіків стикаються з проблемою швидкого забруднення волосся, коли воно вже наступного дня має тьмяний вигляд, масніє і втрачає об’єм. Сучасні шампуні обіцяють ефект «свіжої шевелюри надовго», але часто перевантажують локони силіконами та штучними компонентами. Натомість є простий домашній трюк, який дозволить зберегти чистоту та об’єм вашого волосся до п’яти днів.

Який інгредієнт варто додати в шампунь, щоб волосся було чистим та об’ємним до 5 днів

Звичайна харчова сода — універсальний і доступний продукт, який у невеликих кількостях чудово очищає волосся та шкіру голови від надлишку себуму, залишків стайлінгових засобів і забруднень. Вона діє м’яко, не травмує структуру волосини та створює відчуття легкості.

Як правильно застосовувати такий метод

У долоні змішайте невелику кількість шампуню з дрібкою соди.

Нанесіть на вологе волосся, ніжно помасажуйте шкіру голови.

Ретельно змийте теплою водою.

Для завершення процедури можна використати легкий кондиціонер або ополіскувач на основі трав.

Чому це працює:

сода нейтралізує виділений зі шкіри голови жир;

шампунь очищає, як зазвичай, але без ефекту «перевантаження»;

волосся довше залишається свіжим і пишним;

прикореневий об’єм зберігається до 5 днів.

Важливо знати, що соду варто використовувати не більше одного разу на тиждень. Для сухого або фарбованого волосся краще зменшити її кількість. Якщо з’явилося відчуття сухості шкіри голови, необхідно зробити перерву чи взагалі відмовитися від такого способу миття локонів.