Як правильно варити гречку / © Freepik

Реклама

Гречана каша — проста, корисна і звична для щоденного меню. А якщо додати до крупи один несподіваний інгредієнт під час варіння, то вона може стати надзвичайно повітряною і ніжною. Цей трюк допомагає не лише покращити текстуру страви, а й зробити кашу більш глибокою на смак.

Що додати в гречку під час варіння, щоб вона стала повітряною та ніжною

Використайте дрібку харчової соди. Саме невелика кількість соди у воді для варіння робить крупу м’якою, але не дозволяє каші злипатися. Такий прийом вже давно використовують досвідчені господині, щоб позбутися жорсткості готової страви.

Крім того, сода пом’якшує воду, що сприяє рівномірному набуханню крупи, це особливо помітно у каші без будь-яких добавок.

Реклама

Як правильно варити гречку з содою

Інгредієнти:

Гречана крупа — 1 склянка.

Вода — 2 склянки.

Сіль — за смаком.

Дрібка харчової соди.

Вершкове масло — за смаком.

Спосіб приготування.

Переберіть і промийте крупу холодною водою до прозорості. Це дозволяє позбутися пилу й дрібних домішок. Закип’ятіть воду, додайте сіль і дрібку соди у киплячу воду. Висипте гречку, зменшіть вогонь до мінімуму, накрийте кришкою і не відкривайте під час приготування. Готуйте 15 хвилин, потім вимкніть плиту і залиште кашу настоюватися ще 5-7 хвилин під кришкою, так вона стає ще м’якшою та ароматнішою. Перед подаванням на стіл додайте трохи вершкового масла — це зробить смак повнішим і багатшим.

Що ще робить гречку ніжнішою