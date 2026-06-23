Як правильно прати білі речі / © pexels.com

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Білі речі з часом неминуче втрачають свій бездоганний вигляд. Навіть дорогий пральний порошок не завжди здатний впоратися із сірим відтінком, жовтими плямами від поту чи слідами частих прань. Проте досвідчені господині давно знають простий секрет, який допомагає повернути тканині свіжість і сяючу білизну без дорогих засіб. Йдеться про кисневий відбілювач. Достатньо додати лише одну столову ложку цього засобу до прального порошку, щоб значно покращити результат прання.

Чому саме кисневий відбілювач

На відміну від агресивних хлорних засобів, кисневий відбілювач діє делікатно. Він не руйнує волокна тканини, не залишає різкого запаху та підходить для більшості світлих матеріалів.

Під час контакту з водою активний кисень проникає глибоко у волокна тканини, розчиняє забруднення та допомагає виводити навіть старі плями. Саме завдяки цьому зникає неприємна жовтизна, а тканина повертає природну білизну.

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Особливо добре цей засіб працює з бавовною, льоном, рушниками, постільною білизною, футболками та сорочками.

Як правильно використовувати

Спосіб застосування дуже простий:

у відсік для порошку додати звичну кількість прального засобу;

всипати одну столову ложку кисневого відбілювача;

обрати режим прання відповідно до типу тканини.

Для сильно пожовклих речей можна попередньо замочити їх у теплій воді з кисневим відбілювачем на 2 години. Після цього випрати звичайним способом.

У більшості випадків результат помітний вже після першого прання.

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Що ще допоможе зберегти білизну речей

Для підтримання ідеального вигляду білого одягу варто дотримуватися кількох простих правил:

прати білі речі окремо від кольорових;

не перевантажувати пральну машину;

використовувати якісний порошок для світлих тканин;

не залишати випраний одяг надовго у барабані;

сушити речі на свіжому повітрі або в добре провітрюваному приміщенні.

Також корисно періодично проводити профілактичне прання з кисневим відбілювачем навіть тоді, коли видимих плям ще немає.

Які речі не можна відбілювати

Попри безпечність кисневих засобів, перед використанням варто уважно перевірити етикетку виробу. Деякі делікатні тканини, натуральний шовк або вовна можуть потребувати особливого догляду.

Якщо є сумніви, краще спочатку протестувати засіб на невеликій непомітній ділянці тканини.

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