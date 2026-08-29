Як зробити смачну каву вдома / © pexels.com

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Виявляється, щоб отримати більш насичений аромат і цікавіший смак, не потрібно купувати дорогу кавомашину чи спеціальні сиропи. Іноді достатньо одного простого інгредієнта, який уже є майже на кожній кухні.

Цей маленький секрет може повністю змінити вашу звичайну домашню каву — зробити її ароматнішою, м’якшою та схожою на напій із затишної кав’ярні.

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Секрет смачнішої кави — спеції перед заварюванням

Замість того щоб додавати цукор, вершки чи ароматизовані сиропи вже у готову каву, спробуйте додати дрібку меленої спеції безпосередньо до кавової гущі перед заварюванням.

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Найкраще для цього підходять:

кориця;

кардамон;

мускатний горіх;

імбир;

гвоздика.

Найпопулярніший варіант — саме кориця. Вона надає каві теплий аромат, легку солодкувату нотку та допомагає зробити смак більш багатогранним. Подібний спосіб приготування кави зі спеціями використовують у різних культурах уже багато років.

Як додати корицю до кави правильно

Все дуже просто:

Насипте у фільтр або кавоварку свою звичну кількість меленої кави. Додайте невелику дрібку меленої кориці (почніть приблизно з ¼ чайної ложки). Перемішайте каву зі спецією. Заваріть напій звичним способом.

Гаряча вода під час заварювання витягує ароматичні речовини зі спеції, завдяки чому кава отримує новий смаковий відтінок.

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Головне правило — не переборщити. Кава має залишатися кавою, а не перетворитися на пряний напій.

Чому цей кавовий лайфгак працює

Коли ми додаємо спеції безпосередньо до меленої кави, вони краще поєднуються з ароматами зерен під час заварювання. У результаті напій може здаватися більш насиченим, менш гірким і ароматнішим.

Крім того, це чудова альтернатива магазинній ароматизованій каві. Ви самостійно контролюєте якість зерен і кількість додаткових інгредієнтів, а не купуєте готові суміші.

Які ще спеції можна додати до кави

Якщо кориця вам уже знайома, спробуйте інші поєднання:

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Кава з кардамоном

Має більш східний аромат і добре підходить для міцної чорної кави.

Кава з мускатним горіхом

Додає теплу, трохи горіхову нотку.

Кава з імбиром

Підійде тим, хто любить більш пряний і зігріваючий смак.

Кава з дрібкою солі

Невелика кількість солі може допомогти збалансувати зайву гіркоту напою.

Чого не варто робити

Не додавайте занадто багато спецій одразу. Велика кількість кориці або інших прянощів може перебити природний смак кавових зерен.

Також краще використовувати якісну свіжу каву, адже жодна спеція не врятує напій із несвіжих зерен.

Щоб зробити каву смачнішою вдома, не потрібно витрачати більше грошей. Іноді достатньо просто відкрити кухонну шафку зі спеціями.

Наступного разу перед заварюванням кави спробуйте додати дрібку кориці — можливо, саме цього маленького кроку вам не вистачало для ідеальної ранкової чашки.

FAQ

Чи можна додавати корицю прямо в каву під час заварювання?

Так, це один із найкращих способів. Додавання кориці до меленої кави перед заварюванням допомагає аромату краще розкритися, оскільки спеція контактує з гарячою водою разом із кавовими зернами.

Як зробити каву смачнішою в домашніх умовах?

Щоб покращити смак домашньої кави, використовуйте свіжу мелену каву, правильну температуру води та спробуйте додати натуральні ароматизатори — наприклад, корицю, кардамон або інші спеції.

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