Додайте на 1 л води 5 мл однієї речовини — горох випустить багато зав'язей, а плоди будуть солодкими

Щоб виростити на своїй ділянці смачний, солодкий і великий горох, достатньо в червні підживити його одним простим добривом.

Напевно, кожен з нас у дитинстві любив ласувати солодкими молодими стручками гороху. Цей продукт широко використовується в кулінарії, адже його додають до супів, з нього роблять консервацію та інші смачні страви.

Вирощувати культуру не важко, але під час цього процесу дуже важливо вносити достатню кількість мінеральних і органічних добрив. Вносити їх спеціалісти радять декілька разів за сезон. Цікаво, що перше підживлення проводять восени, після того, як зібрали урожай. За допомогою правильно підібраного добрива грядку готують до наступного сезону.

Якщо ви не внесли добрива восени, обов'язково зробіть це навесні. Інакше горох не буде зростати. Останнє підживлення вносять під час квітіння культури, а це — червень місяць. Саме тоді культура потребує вітамінів і корисних елементів для формування зав'язей і великих соковитих плодів.

Для цього найкраще підходить нашатирний спирт. Всього 5 мл цієї речовини потрібно розвести у 1 л води. Потім ретельно розмішати і обприскати грядку з горохом. Результат вас вразить.

Завдяки такому підживленню ви зможете захистити культуру від хвороб і шкідників, а також пришвидшити її зростання.

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