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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
2 хв

Додайте один продукт до молока і залиште на ніч: вранці отримаєте смачний та поживний йогурт

Ви коли-небудь замислювались, що саме робить звичайне молоко м’яким і смачним йогуртом просто під час вашого сну? Відкриємо вам дивовижний секрет, як за одну ніч відбувається це справжнє перетворення.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що потрібно додати до молока, щоб вийшов йогурт

Що потрібно додати до молока, щоб вийшов йогурт / © unsplash.com

Щоб приготувати, вам знадобляться лише два прості інгредієнти — свіже молоко та особливі дріжджі, які можна легко придбати у будь-якому магазині.

Спочатку молоко доводять до кімнатної температури і переливають у зручну каструлю. Потім його повільно нагрівають на середньому вогні, доводячи до кипіння.

Після того, як молоко закипіло, його ще трохи проварюють, щоб отримати потрібну густоту. Потім вогонь вимикають, а гаряче молоко обережно розливають у чисті банки.

Вкрай важливо дочекатися, поки молоко в банках охолоне до комфортної теплої температури — саме тоді почнеться процес бродіння.

Для запуску дріжджів з кожної банки беруть трохи теплого молока в окрему посудину, куди акуратно додають дріжджі.

Їх добре розмішують, доки дріжджі повністю не розчиняться, а потім отриману суміш рівномірно розподіляють назад у всі банки з молоком.

Банки не щільно закривають — лише накривають паперовими рушниками, щоб повітря могло вільно проникати. Кришки можна покласти зверху, не закручуючи.

Щоб створити комфортне тепле середовище для ферментації, банки загортають у теплий плед або кілька рушників і залишають при кімнатній температурі на ніч.

За цей час відбудеться диво — молоко перетвориться на ніжний йогурт, який зранку буде готовий до споживання. Після пробудження його слід одразу поставити в холодильник для охолодження й зберігання.

Домашній йогурт — чудове доповнення до ранкового сніданку, зокрема до вівсянки чи мюслі. Його ніжний смак ідеально поєднується з медом, джемом або свіжими ягодами.

Після приготування можна додавати будь-які улюблені топінги, що робить цей простий рецепт нескінченним полем для кулінарних експериментів на сніданок.

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Дата публікації
Кількість переглядів
240
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