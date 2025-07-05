Додайте один продукт до молока і залиште на ніч: вранці отримаєте смачний та поживний йогурт

Що потрібно додати до молока, щоб вийшов йогурт / © unsplash.com

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Щоб приготувати, вам знадобляться лише два прості інгредієнти — свіже молоко та особливі дріжджі, які можна легко придбати у будь-якому магазині.

Спочатку молоко доводять до кімнатної температури і переливають у зручну каструлю. Потім його повільно нагрівають на середньому вогні, доводячи до кипіння.

Після того, як молоко закипіло, його ще трохи проварюють, щоб отримати потрібну густоту. Потім вогонь вимикають, а гаряче молоко обережно розливають у чисті банки.

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Вкрай важливо дочекатися, поки молоко в банках охолоне до комфортної теплої температури — саме тоді почнеться процес бродіння.

Для запуску дріжджів з кожної банки беруть трохи теплого молока в окрему посудину, куди акуратно додають дріжджі.

Їх добре розмішують, доки дріжджі повністю не розчиняться, а потім отриману суміш рівномірно розподіляють назад у всі банки з молоком.

Банки не щільно закривають — лише накривають паперовими рушниками, щоб повітря могло вільно проникати. Кришки можна покласти зверху, не закручуючи.

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Щоб створити комфортне тепле середовище для ферментації, банки загортають у теплий плед або кілька рушників і залишають при кімнатній температурі на ніч.

За цей час відбудеться диво — молоко перетвориться на ніжний йогурт, який зранку буде готовий до споживання. Після пробудження його слід одразу поставити в холодильник для охолодження й зберігання.

Домашній йогурт — чудове доповнення до ранкового сніданку, зокрема до вівсянки чи мюслі. Його ніжний смак ідеально поєднується з медом, джемом або свіжими ягодами.

Після приготування можна додавати будь-які улюблені топінги, що робить цей простий рецепт нескінченним полем для кулінарних експериментів на сніданок.

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