- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 62
- Час на прочитання
- 1 хв
Додайте пів чайної ложки у фарш — і пельмені вийдуть соковитими та в рази смачнішими
Такий простий кулінарний прийом допоможе зробити домашні пельмені ніжнішими й ароматнішими без дорогих інгредієнтів.
Навіть перевірений рецепт пельменів іноді не дає бажаного результату: начинка виходить сухою або прісною. Однак професійні кухарі знають одну невелику хитрість, яка здатна кардинально змінити смак страви. Йдеться не про складні спеції чи соуси, а про доступний інгредієнт, дрібка якого зробить пельмені соковитими, ароматними та неймовірно ніжними.
У чому секрет соковитих пельменів: маленька хитрість, про яку ніхто не знає
Щоб м’ясна начинка не втрачала вологу під час варіння, у фарш варто додати дрібку цукру. Він не робить пельмені солодкими, зате підсилює природний смак м’яса і допомагає утримати сік усередині. Цукор також балансує смак солі та спецій, що робить страву неперевершеною.
Окрім цього, він сприяє кращій текстурі фаршу: начинка стає м’якшою, ніжнішою й більш однорідною. Особливо добре цей прийом працює з яловичиною та сумішшю яловичого і свинячого фаршу.
На 500 грамів м’ясного фаршу достатньо половини чайної ложки цукру без гірки. Його слід рівномірно змішати з м’ясом разом із сіллю, перцем та цибулею. Після цього фарш бажано добре вимісити й дати постояти 15 хвилин, так смак начинки стане значно глибшим.
Додаткові поради для ідеального результату
Додавайте трохи холодної води чи бульйону, щоб фарш був соковитішим.
Використовуйте подрібнену цибулю, вона посилює аромат.
Не переварюйте пельмені: достатньо трьох хвилин після спливання.