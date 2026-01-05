Як правильно готувати пельмені / © www.freepik.com/free-photo

Навіть перевірений рецепт пельменів іноді не дає бажаного результату: начинка виходить сухою або прісною. Однак професійні кухарі знають одну невелику хитрість, яка здатна кардинально змінити смак страви. Йдеться не про складні спеції чи соуси, а про доступний інгредієнт, дрібка якого зробить пельмені соковитими, ароматними та неймовірно ніжними.

У чому секрет соковитих пельменів: маленька хитрість, про яку ніхто не знає

Щоб м’ясна начинка не втрачала вологу під час варіння, у фарш варто додати дрібку цукру. Він не робить пельмені солодкими, зате підсилює природний смак м’яса і допомагає утримати сік усередині. Цукор також балансує смак солі та спецій, що робить страву неперевершеною.

Окрім цього, він сприяє кращій текстурі фаршу: начинка стає м’якшою, ніжнішою й більш однорідною. Особливо добре цей прийом працює з яловичиною та сумішшю яловичого і свинячого фаршу.

На 500 грамів м’ясного фаршу достатньо половини чайної ложки цукру без гірки. Його слід рівномірно змішати з м’ясом разом із сіллю, перцем та цибулею. Після цього фарш бажано добре вимісити й дати постояти 15 хвилин, так смак начинки стане значно глибшим.

Додаткові поради для ідеального результату