Додайте півтори ложки цього копійчаного засобу – і махрові рушники стануть м’якими та пухнастими

Що треба робити, щоб махрові рушники були м’якими після прання: як правильно прати і що додавати до порошку.

Напевно, кожному приємно витиратися м’якеньким рушником після ванної чи душу. Однак після першого ж прання махрові рушники чомусь стають жорсткими та менш приємними на дотик. Не поспішайте засмучуватися, адже це легко виправити. Є кілька підручних та спеціальних засобів, які допоможуть повернути вашим рушникам первозданну м’якість. А ще спеціалісти дають поради, як правильно прати махрові вироби – рушники, халати й піжами, щоб вони завжди були м’якими й пухнастими.

Що робити, щоб рушники були м’якими після прання

Рушники можуть втрачати свою м’якість з кількох причин. Це може бути неправильне прання, жорстка вода, неякісний пральний порошок, неправильний догляд тощо. Однак є кілька дешевих підручних засобів, які можуть нівелювати ці причини одним махом і зберегти м’якість махрових виробів.

Оцет варто засипати у відсік пральної машинки для кондиціонеру. Таким чином можна пом’якшити жорсткість води і зберегти м’якість махрових волокон. Для ручного прання треба додавати на 10 літрів води 100 мл оцту.

варто засипати у відсік пральної машинки для кондиціонеру. Таким чином можна пом’якшити жорсткість води і зберегти м’якість махрових волокон. Для ручного прання треба додавати на 10 літрів води 100 мл оцту. Харчова сода. Перед пранням замочіть махрові рушники у содовому розчині. На літр води треба класти три ложки соди.

Перед пранням замочіть махрові рушники у содовому розчині. На літр води треба класти три ложки соди. Сіль. Додайте до прального порошку півтори ложки солі й виперіть махрові рушники у пральній машинці як зазвичай. Після прання увімкніть ще раз режим полоскання, щоб на рушниках не залишилося солі. Також можна перед пранням замочити вироби у соляному розчині (столова ложка солі на літр води).

Додайте до прального порошку півтори ложки солі й виперіть махрові рушники у пральній машинці як зазвичай. Після прання увімкніть ще раз режим полоскання, щоб на рушниках не залишилося солі. Також можна перед пранням замочити вироби у соляному розчині (столова ложка солі на літр води). Спеціальні засоби. Наразі продається багато якісних кондиціонерів, ополіскувачів і таблеток, які добре пом’якшують махрові вироби і заодно виводять всі неприємні запахи.

Як правильно прати махрові рушники, щоб вони були м’якими та пухкими

Найчастіша причина жорсткості махрових рушників – це неправильне прання. Якщо дотримуватися простих порад, ваші махрові вироби завжди будуть м’якенькими та пухкими. Їх варто прати на делікатному режимі, оскільки вони не дуже забруднюються, тому не потребують інтенсивного прання.

Перед пранням махрових рушників обов’язково вивчіть інструкцію та рекомендації, які вказані на ярлику. Якщо така бирка відсутня, тоді періть махрові вироби за температури 40-60 градусів на делікатному режимі. Після закінчення циклу прання обов’язково вмикайте додаткове полоскання, це допоможе зробити ваші рушники м’якими. Не можна кип’ятити махрові вироби, навіть якщо вони дуже брудні. Волокна махрової тканини погано переносять кип’ятіння. Перед пранням, щоб надати рушникам м’якості, їх можна замочувати у теплій воді чи в соляному розчині. Функцію віджимання краще встановлювати на мінімальну кількість обертів – 500 чи 600. Це допоможе запобігти деформації виробів з махрової тканини. Вологі махрові рушники треба одразу прати. Якщо їх залишати в барабані чи в кошику для білизни, то може з’явитися цвіль, плями якої вкрай важко виводяться.

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