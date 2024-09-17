Додайте півтори ложки цього копійчаного засобу – і махрові рушники стануть м’якими та пухнастими

Що треба робити, щоб махрові рушники були м’якими після прання: як правильно прати і що додавати до порошку.
Напевно, кожному приємно витиратися м’якеньким рушником після ванної чи душу. Однак після першого ж прання махрові рушники чомусь стають жорсткими та менш приємними на дотик. Не поспішайте засмучуватися, адже це легко виправити. Є кілька підручних та спеціальних засобів, які допоможуть повернути вашим рушникам первозданну м’якість. А ще спеціалісти дають поради, як правильно прати махрові вироби – рушники, халати й піжами, щоб вони завжди були м’якими й пухнастими.
Що робити, щоб рушники були м’якими після прання
Рушники можуть втрачати свою м’якість з кількох причин. Це може бути неправильне прання, жорстка вода, неякісний пральний порошок, неправильний догляд тощо. Однак є кілька дешевих підручних засобів, які можуть нівелювати ці причини одним махом і зберегти м’якість махрових виробів.
- Оцет варто засипати у відсік пральної машинки для кондиціонеру. Таким чином можна пом’якшити жорсткість води і зберегти м’якість махрових волокон. Для ручного прання треба додавати на 10 літрів води 100 мл оцту.
- Харчова сода. Перед пранням замочіть махрові рушники у содовому розчині. На літр води треба класти три ложки соди.
- Сіль. Додайте до прального порошку півтори ложки солі й виперіть махрові рушники у пральній машинці як зазвичай. Після прання увімкніть ще раз режим полоскання, щоб на рушниках не залишилося солі. Також можна перед пранням замочити вироби у соляному розчині (столова ложка солі на літр води).
- Спеціальні засоби. Наразі продається багато якісних кондиціонерів, ополіскувачів і таблеток, які добре пом’якшують махрові вироби і заодно виводять всі неприємні запахи.
Як правильно прати махрові рушники, щоб вони були м’якими та пухкими
Найчастіша причина жорсткості махрових рушників – це неправильне прання. Якщо дотримуватися простих порад, ваші махрові вироби завжди будуть м’якенькими та пухкими. Їх варто прати на делікатному режимі, оскільки вони не дуже забруднюються, тому не потребують інтенсивного прання.
- Перед пранням махрових рушників обов’язково вивчіть інструкцію та рекомендації, які вказані на ярлику. Якщо така бирка відсутня, тоді періть махрові вироби за температури 40-60 градусів на делікатному режимі. Після закінчення циклу прання обов’язково вмикайте додаткове полоскання, це допоможе зробити ваші рушники м’якими.
- Не можна кип’ятити махрові вироби, навіть якщо вони дуже брудні. Волокна махрової тканини погано переносять кип’ятіння.
- Перед пранням, щоб надати рушникам м’якості, їх можна замочувати у теплій воді чи в соляному розчині.
- Функцію віджимання краще встановлювати на мінімальну кількість обертів – 500 чи 600. Це допоможе запобігти деформації виробів з махрової тканини.
- Вологі махрові рушники треба одразу прати. Якщо їх залишати в барабані чи в кошику для білизни, то може з’явитися цвіль, плями якої вкрай важко виводяться.
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