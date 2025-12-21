Що додати у фарш на котлети, щоб вийшли соковитими / © www.freepik.com/free-photo

Навіть звичайні котлети можуть здивувати гостей, якщо знати один простий кулінарний прийом. Часто господині експериментують зі спеціями, м’ясом або способом смаження, але справжній секрет ніжності та насиченого смаку криється у несподіваному інгредієнті. Досвідчені кухарі радять додати у фарш склянку напою, який є на кожній кухні. І повірте, результат перевершить всі очікування.

Що додати у фарш на котлети, щоб вийшли ніжними та соковитими

Секретний інгредієнт — це звичайне молоко. Саме цей продукт робить котлети по-справжньому смачними та вишуканими. Його додають не для смаку, а для текстури: молоко пом’якшує м’ясні волокна, зберігає соковитість і робить котлети ніжними навіть після повторного підігріву.

Чому молоко треба обов’язково додавати у котлети

Додавання молока у фарш має кілька важливих переваг:

м’ясо стає м’яким і повітряним;

котлети не пересихають під час смаження;

смак виходить глибшим і більш збалансованим;

страва довше зберігає соковитість.

Саме тому такі котлети часто називають «святковими», навіть якщо інгредієнти найпростіші.

Як правильно додавати молоко у фарш

Щоб досягти ідеального результату, важливо дотриматися пропорцій:

на 1 кг фаршу — 1 склянка теплого молока;

молоко додають поступово, вимішуючи фарш руками;

масу варто залишити відпочити на 10-15 хвилин.

За цей час м’ясо вбирає рідину, і фарш стає однорідним та еластичним.

З яким фаршем молоко поєднується найкраще

Найкращий ефект молоко дає у поєднанні з:

курячим або індичим фаршем;

сумішшю свинини та яловичини;

подрібненою цибулею,

білим хлібом чи батоном без скоринки.

Якщо молока під рукою немає, досвідчені кулінари іноді використовують вершки, кефір або ряжанку, можна додати нежирний бульйон. Однак саме молоко вважається класичним і найбільш універсальним варіантом.