Як зробити картопляне пюре смачнішим, ніж у ресторані / © unsplash.com

Часто буває так: картопля чудово розварюється, але готове пюре має звичайний смак, далекий від того вишуканого ефекту, який ми отримуємо у ресторанах високої кухні. Насправді справа не у дорогих продуктах чи складних технологіях. Секрет полягає у маленькій кулінарній хитрості — правильно підібраній олії.

Що ж потрібно зробити, щоб картопляне пюре заграло новими відтінками? Коли картопля вже зварена до м’якості й знята з плити, варто додати у каструлю лише кілька крапель ароматної олії. Найкраще підходить оливкова першого віджиму — вона надає страві легку горіхову нотку й робить смак глибшим та багатшим. Для ніжнішого акценту можна використати вершкове масло або олію з травами. Головне — не переборщити: надмірна кількість зробить пюре важким та занадто жирним.

Важливо пам’ятати: олію додають саме після варіння, адже тоді зберігається її природний аромат, а страва набуває гармонійного балансу смаку. Потім картоплю слід ретельно розім’яти товкачем чи виделкою до однорідної маси. Щоб надати пюре ресторанної легкості, можна додати трохи гарячого молока або вершків — і страва стане особливо ніжною та повітряною.

Спробуйте цей кулінарний трюк у себе вдома — і навіть найвибагливіші гості неодмінно поцікавляться вашим секретом. Бо саме дрібниці створюють справжню гастрономічну магію, а кілька крапель олії здатні зробити з простої страви кулінарний шедевр.