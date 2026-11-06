Додайте це до яєць перед смаженням: простий секрет ідеального сніданку

Яєчня

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Приготувати ідеальну яєчню на вихідні — завдання, яке не завжди дається з першої спроби. Адже страва часто виходить або надто рідкою, або «гумовою». Зробити сніданок ніжним і кремовим допоможе один простий інгредієнт.

Про це повідомило видання Express із посиланням на інтерв’ю кулінарки та ведучої програми Barefoot Contessa на Food Network Іни Гартен.

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Секретним складником, який повністю змінює текстуру та додає страві італійського акценту, виявився сир рікота.

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«Якщо ви готуєте їх на дуже слабкому вогні та додаєте рікотту, щоб надати їм кремовості та трохи текстури, це зовсім інша річ», — пояснила Іна Гартен.

Вона додала, що завдяки такому доповненню страва за консистенцією стає «більше схожою на заварний крем». Щоб досягти бажаного ефекту, кулінарка радить спочатку збити яйця, додати рікотту, а потім злегка збити суміш ще раз, залишивши дрібні видимі грудочки сиру. Готувати страву слід виключно на повільному вогні.

До базового рецепта з її книги «Просто, Іна» входять яйця, молоко, вершкове масло, оливкова олія та рікота. При подачі вона рекомендує додавати свіжу цибулю-шніт, пармезан і пластівці червоного перцю.

Змінити смак яєчні можна й за допомогою інших кулінарних прийомів. Заміна звичайного жиру на коричневе вершкове масло, качиний чи беконний жир, кунжутну олію або олію з чилі додає страві нових відтінків, як і кілька крапель трюфельної чи оливкової олії першого віджиму наприкінці приготування.

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Виражені вершкові осередки утворюються, якщо за кілька секунд до зняття з плити додати козячий сир, фету, грюєр або таледжо.

Додаткової насиченості страві нададуть копчений лосось, хрустка панчетта чи обсмажені з чебрецем лісові гриби. Наостанок свіжа зелень на кшталт кропу, естрагону чи кервелю разом із пластівчастою сіллю, білим перцем, гострим медом або бальзамічним соусом забезпечать яскравий фінальний акцент.

Нагадаємо, через постійні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру та об’єкти водопостачання України перед нами часто постає питання, що можна приготувати за таких умов. У матеріалі ТСН.ua зібрали рецепти збалансованих страв з простих і доступних продуктів.

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