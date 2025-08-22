Блискучі та прозорі вікна роблять оселю світлішою й затишнішою. Проте більшість господинь стикаються з однією проблемою: стандартні способи миття не дають довготривалого ефекту. Через кілька тижнів скло знову втрачає блиск і покривається пилом. Та професійні клінери поділилися своїм секретним засобом, який доступний кожному. Виявляється, підтримувати вікна в ідеальній чистоті впродовж кількох місяців можна завдяки простому розчину, який легко приготувати вдома. Він не лише видаляє бруд, а й створює захисну плівку, яка відштовхує пил, чим перешкоджає швидкому забрудненню скла.

Приготуйте розчин. Для приготування суміші треба взяти літр теплої води, 2 столові ложки нашатирного спирту та столову ложку крохмалю. Нашатир глибоко очищає поверхню і надає склу антистатичного ефекту. А крохмаль створює тоненький шар, завдяки якому вікна мають вигляд, неначе їх щойно відполірували. Якщо скло дуже брудне, до розчину можна додати чайну ложку засобу для миття посуду, він чудово розчиняє жир і смогові відкладення.

Виберіть правильний час для миття. Не можна мити вікна під прямим сонячним промінням. Розчин висихає занадто швидко і залишає розводи на поверхні. Краще вибирати похмурий день чи вечір, коли сонце не світить просто на скло. У спеку починайте з тінистого боку будинку, поступово переходячи на сонячний. Так ви уникнете пересихання розчину й отримаєте ідеально чисту поверхню.

Нанесення розчину. Найзручніше наносити розчин губкою чи м’якою ганчіркою. Особливу увагу приділіть кутам і краям, адже саме там накопичується найбільше бруду. Для високих вікон зручніше використовувати швабру з поворотною насадкою, це спростить роботу і допоможе досягти ідеального результату. Не шкодуйте розчину, адже якщо наносити його замало, залишаться плями.